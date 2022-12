Inés Liendo: "Hay miedo de que la pena no se cumpla"

En diálogo con CNNSalta-94.7, la referente del PRO, Inés Liendo cargó contra Cristina Kirchner y opinó del fallo judicial desfavorable para la vicepresidenta que se conoció ayer.

"Creo que es un hilo de esperanza de una justicia que funcione de manera independiente, era mucha la prueba. Fueron 9 audiencias, se hizo muy tedioso, obviamente es una causa muy importante para la Nación lo cual llevo a tener el foco no solo social sino político", comenzó diciendo Liendo que luego agregó: "Recordemos que tuvimos una cadena nacional del presidente un poco acusando al poder judicial y haciendo lo que siempre hace el kirchnerismo".

En esta línea continuó: "Celebró que al menos tengamos una condena de primera instancia, me gustaría que hubieran seguido lo que planteaba la fiscalía. Tengo entendido que va a haber una apelación para subir la pena, creo que lo que queremos es que la pena se cumpla. Por lo que leí hay miedo a que la pena no se cumpla".

Como es costumbre, su estilo crítico afloró y comentó: "Lo que dijo Cristina, me parece que es parte del acting que hace siempre. Más de una vez dijo que no va a ser candidata y termina siéndolo, me parece que es la reacción a una sentencia que se esperaba".

"La noticia de una condena es algo que nos trae tranquilidad en cuanto a la justicia, pero nunca es bueno tener un vicepresidente corrupto sabiendo la cantidad de plata que se robó o que manipuló. Políticamente creo que hay un quiebre entre la Argentina de la corrupción y la nueva Argentina".

Liendo miró al gobierno nacional y opinó, "que ya está fracturado, hay una parte que defiende a la vicepresidente y es la misma que ataca al presidente. Igual creo que se va a blindar lo que más pueda. Siempre dije, aquí había un pacto de impunidad, Cristina pone a Alberto para que le garantice la impunidad".

"Como sociedad debemos hacer mea culpa, debemos ser mucho más activos", finalizó.