¿Cristiano Ronaldo se va del Mundial de Qatar 2022?

Portugal goleó el pasado martes 6-1 a Suiza y se metió en cuartos de final del Mundial de Qatar 2022, donde enfrentará a Marruecos. Sin embargo, no todo es alegría ya que la atención estuvo puesta en Cristiano Ronaldo, quien sorpresivamente fue suplente y luego no quiso entrenar si no era junto a los titulares. Luego de una discusión con el DT, Fernando Santos, CR7 "amenazó con irse" de la Copa del Mundo, reveló el diario luso Record.

"En el fragor de la conversación con el entrenador, cuando supo que no estaría en el once inicial... pensó en lo peor", explica Record acerca de lo que vivió Cristiano Ronaldo luego de enterarse de que sería suplente ante Suiza. "Ronaldo amenazó con irse", reza el titular del ejemplar. Fue durante una discusión con el entrenador, algo que desmiente la federación portuguesa y ahora lo hizo el propio jugador a través de su cuenta de Instagram.

"Un grupo demasiado unido para ser roto por fuerzas externas. Una nación demasiado valiente para ser intimidada por cualquier adversario. Un equipo en el verdadero sentido de la palabra, que luchará por el sueño hasta el final! ¡Da un salto de fe con nosotros! ¡Vamos, Portugal!", escribió el Bicho desestimando así todas las versiones sobre una posible salida de Qatar 2022.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cristiano Ronaldo (@cristiano)

¿Por qué la bronca de Cristiano?

Todo comenzó ante Corea del Sur, en la última fecha del Grupo H. Cristiano fue reemplazado a los 64 minutos por André Silva y se quejó con el DT en medio del partido: "Tienes tanta prisa por sacarme...", le dijo. "He visto las imágenes del cambio de Cristiano y su reacción no me ha gustado nada", aseguró luego Santos, quien optó por ponerlo en el banco en el siguiente partido, los octavos ante Suiza.

Al enterarse que sería suplente, estalló. Ahí fue que amenazó con irse de Qatar según Record. Pero la estrella portuguesa reconsideró su postura pronto al ser consciente de la importancia del momento y las devastadoras consecuencias que podría tener para Portugal en el Mundial.