Un periodista murió en Qatar durante el partido de Argentina y Países Bajos: su hermano cree que lo mataron

El periodista estadounidense Grant Wahl murió este viernes, en Qatar, mientras llevaba adelante la cobertura del partido entre la Argentina y Países Bajos. La noticia fue dada a conocer por la asociación de fútbol estadounidense US Soccer, a través de un comunicado en las redes sociales.

“Toda la familia de US Soccer está desconsolada al saber que hemos perdido a Grant Wahl”, afirmó la entidad a través de un posteo publicado en Twitter. “Grant hizo del fútbol el trabajo de su vida, y estamos devastados porque él y su brillante escritura ya no estarán con nosotros”, añadió, según publica La Nación.

El cronista había sido detenido días atrás por autoridades qataríes por usar una remera con los motivos de la bandera LGBT. “La usó por mí, soy gay”, dijo su hermano Eric en un video y agregó: “Era un hombre saludable. Yo creo que fue asesinado”. “No puedo creer que simplemente murió”, manifestó.

Por su parte la asociación norteamericana de fútbol elogió la pasión y la “creencia en el poder del juego para promover los derechos humanos” de Wahl y compartió sus condolencias con la esposa del reportero, Celine Gounder, y sus seres queridos, según consignó CNN.

Gounder volvió a publicar la declaración de US Soccer en Twitter y escribió: “Estoy muy agradecida por el apoyo de la familia de fútbol de mi esposo Grant Wahl y de tantos amigos que se han acercado esta noche. Estoy en completo shock”.

Wahl cubrió fútbol durante más de dos décadas, incluidas Copas del Mundo, según describió en su sitio personal. En un podcast que llevaba adelante, había contado que tuvo problemas de salud en Qatar.

The New York Times sumó, además, el testimonio del agente de relaciones de Wahl, Tim Scanlan, quien consignó que el periodista sufrió un dolor agudo mientras se encontraba en el palco de prensa durante el partido de este viernes.

Según Scanlan, Wahl murió en un hospital en Qatar o mientras lo llevaban a uno. El agente relacionó lo ocurrido a la carga de trabajo que tenía en Qatar. “No estaba durmiendo bien y le pregunté si había probado la melatonina o algo parecido”, dijo Scanlan. “Él dijo: ‘Solo necesito relajarme un poco’”.

Según dos periodistas de The New York Times que estuvieron presentes, el personal médico le realizó compresiones torácicas y otros tratamientos a Wahl durante unos 20 minutos antes de que lo sacaran del Lusail Iconic Stadium.

El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price, informó que su oficina estaba en “estrecha comunicación” con la familia de Wahl ante lo sucedido.

Sus últimos tuis sobre Argentina-Países Bajos

Wahl había publicado varios tuits sobre el partido de cuartos de final entre la Argentina y Países Bajos a lo largo de la jornada. De hecho, son sus últimos mensajes en la plataforma. “No he sido fanático de Acuña en este torneo, pero tuvo una gambeta inesperada para ganar el penal cuando podría haberle dejado el balón a Messi”, aseguró.

“Estamos obteniendo la película de policías amigos de Luuk de Jong/Wout Weghorst de los Países Bajos para terminar esta”, escribió cuando el partido se aproximaba a llegar a sus 90 minutos y Países Bajos había pasado netamente a la ofensiva. Jong es el capitán del seleccionado neerlandés y Weghorst el autor de los dos goles del empate.

“Leandro Paredes es siempre lo contrario de una influencia tranquilizadora. No tengo idea de cómo todavía está en el campo”, escribió en otro momento.

Más tarde, agregó: “¿Qué sucedió recién?”, ante una de las jugadas electrizantes de los últimos minutos. Su último mensaje es un elogio al segundo tanto convertido por el conjunto de Louis Van Gaal. “Un gol de pelota parada diseñado de forma increíble por parte de los Países Bajos”.

En los primeros días del Mundial, Grant Wahl había utilizado las redes para informar que el personal del Estadio Ahmad Bin Ali le prohibió su ingreso por lucir una remera con colores de la comunidad LGBTQI+. El hecho se dio después de que los siete equipos europeos que habían previsto portar un brazalete de colores One Love a favor de la inclusión y contra la discriminación renunciaran a hacerlo frente a la amenaza de “sanciones deportivas”.

“Ahora: el guardia de seguridad se niega a dejarme entrar al estadio de EE.UU.-Gales”, informó Wahl el 21 de noviembre cuando se disponía a ingresar al estadio Ahmed Bin. El periodista aseguró que el personal qatarí le dijo: “‘Tienes que cambiarte de camisa. No está permitido’”.

Según precisó más tarde, fue demorado durante unos 25 minutos por autoridades qataríes.

“Cuando llegué a la entrada de los medios del estadio para cubrir el partido de la Copa Mundial entre Estados Unidos y Gales hoy con una camiseta con un balón de fútbol arcoíris que apoyaba a la comunidad LGBTQ, los guardias de seguridad se negaron a dejarme entrar, me detuvieron durante 25 minutos y me exigieron enojados que me quitara la remera”, resumió Wahl, al repasar el episodio que vivió en la previa del partido.

Y profundizó: “Las relaciones entre personas del mismo sexo son ilegales en Qatar. Pero la FIFA ha sido clara al decir que la bandera del arcoíris sería bienvenida en la Copa del Mundo. Sin embargo, el régimen de Qatar ha dicho muy poco sobre el tema, lo que genera preocupaciones de que las cosas serían diferentes en el terreno”.

Después de publicar su mensaje en Twitter, donde se le había denegado el ingreso por usar una remera con la bandera LGBTQI+, Wahl dijo: “Un momento después de tuitear eso, un guardia me arrancó a la fuerza el teléfono de las manos”.

“Pasó casi media hora. Un guardia de seguridad me dijo que mi prenda era ‘política’ y no estaba permitida. Otro se negó continuamente a devolverme mi teléfono. Y otro me gritó, mientras tenía un pie encima mío (ya estaba sentado en una silla), que tenía que quitarme la camisa”, repasó y señaló: “Le dije que no”.

Wahl también señaló que después de haber protagonizado este episodio, un representante de la FIFA se disculpó con él.

Problemas de salud

Si bien las circunstancias de su muerte aún no son claras, Grant Wahl había contado el 6 de diciembre que había experimentado algunos problemas de salud en los últimos días, que comenzaron el 3 de diciembre. Lo hizo en un episodio del segmento “Soccer with Grant Wahl”.

Wahl señaló que su pecho se “había puesto bastante mal” y confesó que sintió una “presión” muy fuerte. “Se sintió bastante feo”; confesó al coanfitrión del espacio, Chris Wittyngham.

Wahl habló de una sensación extraña. Dijo que sintió aquel día tuvo una “capitulación involuntaria” de su cuerpo y su mente” al término del partido en el que Países Bajos derrotó a Estados Unidos en octavos de final.

Supuso que tenía bronquitis y buscó ayuda en el centro de salud del área de prensa de la FIFA. Allí, le dieron jarabe para la tos e ibuprofeno. Wahl dijo que poco después se sintió mejor.

Asimismo habló de su experiencia en la cobertura de otras copas del mundo y aclaró que en anteriores ocasiones ya había afrontado problemas de salud. “Me he enfermado hasta cierto punto en cada torneo. Solo se trata de tratar de encontrar una manera de que te guste hacer tu trabajo”, dijo.

En un newsletter publicado el 5 de diciembre, dio más detalles. Explicó que se descompuso después de dormir poco, tener mucho estrés y una gran carga de trabajo. Comentó que tuvo un resfriado durante 10 días, que luego “se convirtió en algo más grave”. Agregó que se recuperó después de tomar antibióticos e intentar descansar más.

Según publicó The New York Times, Wahl grababa un podcasts cada dos días desde Qatar, escribía artículos diarios y enviaba newsletters frecuentes a sus seguidores. Tenía “una agresiva” rutina que durante varios días le dejaba espacio para dormir unas cinco horas, según el mismo reconoció.