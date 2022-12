Monterichel apuesta a la pirotecnia de bajo impacto sonoro para estas fiestas

Con las distintas normativas que se aplican en Salta respecto a la pirotecnia, muchos salteños se preguntan si podrán usar artefactos de este estilo durante las fiestas que se acercan. En diálogo con InformateSalta, Luis Monterichel comentó que eliminaron muchos productos y se reemplazaron por luces.

"La comercialización va a ser normal, porque nosotros venimos proponiendo el cambio hace bastante tiempo, porque es mentirle a la sociedad de que no hay sonidos, todo emite sonidos; un auto, una moto", comenzó diciendo el empresario que luego aseguró que los productos que comercializan son de bajo impacto sonoro.

Sin duda, muchos productos se han eliminado como "los famosos petardos, las bombas de estruendo. Nos quedamos con productos que son de bajo impacto sonoro como los shows de luces. Es más luces y menos ruido".

Respecto a los aumentos, lógicos debido al proceso inflacionario que vive el país, comentó que este tipo de mercadería se ve afectada por el dólar debido a que todos los productos son importados. A pesar de esto, "la suba se ajustó no a lo que subió el dólar sino que vemos la forma en la que el cliente pueda disfrutar de lo que uno ofrece". Respecto al año anterior, hay un aumento del 80% en el sector.

Se debe considerar que "cumplimos todas las normas que dice la ANMAT pero no tenemos que dejar pasar que vivimos al lado de frontera, y vivimos un gran drama todos los años porque se meten productos que no están autorizados y no son de bajo impacto sonoro".