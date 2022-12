Dramático relato de la joven abusada por su ginecólogo: “Salí mal, confundida"

En su denuncia, la paciente contó los abusos sufridos en un consultorio céntrico, hecho por el cual el médico permanece detenido. Dijo que le habló de sexo, frecuencia, poses y luego la hizo parar frente a la camilla y le introdujo los dedos.

En su relato, al cual este medio tuvo acceso, la joven sostuvo que fue abusada por su ginecólogo, David Eduardo Domínguez, de 52 años. Dijo que el profesional era su médico de cabecera, incluso la atendió en el parto de dos hijos, pero que nunca supo que había sido condenado por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante.

En este nuevo hecho, la paciente relató que tuvo dos consultas con su ginecólogo, en las que el médico la habría sometido a abusos sexuales, aunque resaltó con mayor énfasis la registrada el 1 de noviembre pasado, cuando salió del consultorio prácticamente en llantos.

Ese día, Domínguez la atendió cerca de las 20, oportunidad en la que hablaron de una operación que hacía un año el acusado le practicó. Le indicó sobre un sangrado, pero “lo que me llamo la atención fue que, bien entré, empezó a preguntarme sobre cómo estaba por mi ansiedad”, para luego “hacer muchas preguntas sexuales”.

“Me preguntó con qué frecuencia tenía relaciones sexuales, me preguntó si me autosatisfacía: me consultó si tenía algún juguete sexual o si había considerado en tenerlo, me pregunto cómo lo hacía, si le había puesto nombre y me dijo que mi frecuencia de tener relaciones era muy poca”, relató la paciente.

Serie erótica

Eso no fue todo, pues el médico “hasta me sugirió una serie de Amazon que tenía escenas eróticas”, por lo demás le dijo que estaba bien de salud y le recetó unas pastillas para dormir, para luego sugerir que debía revisar su útero por una ectopia sangrante que padecía.

Dado que accedió, pues la joven quería saber cómo estaba. “Ahí voy a la camilla, él se pone los guantes, gel e introduce los dedos, simula una penetración y me pregunta si era la forma que yo tenía relaciones o si era más fuerte”, lo que volvió a sorprenderla.

Como no sangró, el médico “siguió con la maniobra, no sé cuánto tiempo duró, solo quería que acabe” y en vista de “no sangré, me pide que me pare dándole la espalda, que apoye las manos en la camilla y ahí lo volvió a hacer. Le dije que me dolía”.

En ese momento, a la paciente le quedó en claro que la práctica a la que fue sometida no era normal, ya que “me pidió que me mueva”, a lo que “le volví a decir que me dolía, hasta que por fin sangré”. Luego, el profesional le dio un par de cajas con pastillas para un tratamiento más largo.

“Cuando me estaba cambiando hizo un gesto como de calor con la cara, después de eso me dijo que si me había dolido que me haga un exudado por si tenía alguna enfermedad y antes de salir, me dice que para la próxima consulta lleve el juguete así me revisa con eso y no con las manos”, agregó la paciente.

La denuncia

Totalmente afectada por lo vivido, la joven paciente salió aterrada. “Salí mal, confundida, no sabía si lo que había hecho estaba bien o mal, me sentí abusada y decidí llamar a varias amigas y a mi hermana”, las que le recomendaron que se contacte con algún médico o a alguien de la salud.

Como resultado de ello, las personas con las que se contactó, entre ellas un médico de Córdoba, “me dijo que no era un procedimiento normal y que consulte a una ginecóloga”, lo que hizo al otro día, luego de una crisis de llanto que tuvo en su trabajo.

Acompañada por su jefa, la víctima tuvo una segunda consulta con una ginecóloga, quien, luego de escuchar el relato de lo sufrido, le aseguró que nada de lo que hizo Domínguez era normal. “Me dijo que ese procedimiento no existe y que no estaba bien, que era un abuso y que lo denuncie”, resaltó. Dicha profesional, incluso, recordó que su colega ya había sido denunciado por el mismo delito.

En función de ello, es que la paciente, acompañada de su jefa, se dirigió al Polo Integral de la Mujer, donde radicó la denuncia que, posteriormente, derivó en la detención de Domínguez, a pedido del fiscal penal Rodrigo González Miralpeix, quien ya imputó al médico.