“Fue sentido común”, la explicación de la Catedral tras la suspensión de una misa por la final del Mundo

Luego del pase de Argentina a la final de la Copa del Mundo, se pudo conocer que la Catedral de Salta suspendió la misa de las 12:00, hora a la que se disputará el partido entre Francia y Argentina. En este sentido, y en diálogo con CNNSalta-94.7 el vocero de la institución, Javier Romero, comentó que solo se suspenderá esa misa, antes y después los ritos se realizarán normalmente.

Romero enfatizó en que han podido ver los partidos, "es una cosa distinta, uno tiene sus sentimos, alienta y no deja de ser un juego de fútbol".

"En estos días ha sido más que evidente la euforia y la respuesta de la gente que vino a la plaza, es un desahogo y una forma de expresión. No es para que nadie lo tome a mal ni se ofenda, es por sentido común y saber que no es que la Catedral va a estar cerrada el domingo", continuó.

Por otro lado, comentó que: "Dios no es un fetichismo, porque nos vaya bien o mal no le vamos a echar la culpa. La vida sigue transitando, los problemas van a seguir estando, simplemente es un juego que nos saca un poquito de nuestra realidad. No está mal que uno rece y pida por ellos, pero la fe no es una cábala más"