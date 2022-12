Gobierno descarta que Fernández viaje a Qatar a la final

Con la Argentina clasificada a la final del Mundial contra Francia y después de la llegada del mandatario Emmanuel Macron a Qatar ayer para ver cómo el equipo de su país eliminaba a Marruecos y seguía camino en la Copa, la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, evitó precisar si el presidente Alberto Fernández viajará hacia Doha. “No hay ninguna decisión tomada”, afirmó la vocera durante su tradicional conferencia de cada jueves.

Sin embargo, fuentes oficiales de la Casa Rosada aclararon que el Presidente no viajará para ver el partido final entre la Argentina y Francia. “No podemos decirlo ahora porque son invitaciones oficiales que se contestan primero oficialmente antes de hacerlo público”, explicaron sobre las razones por las que en la conferencia el mensaje había sido más ambiguo.

Al respecto de los planes del Gobierno tanto sobre el posible viaje del primer mandatario, como en cuanto a si recibirá a los jugadores cuando regresen al país, Cerruti expresó: “La Presidencia y la Casa Rosada, todos en el Gobierno, estamos igual que todos los argentinos, con buena parte de nuestro pensamiento y corazón puesta en el domingo, siguiendo muy de cerca lo que está pasando, con un agradecimiento enorme a este equipo maravilloso, a la dirección técnica, a los que están llevando adelante esto que es una hazaña. El Presidente y todos estamos pendientes de lo que suceda. Se irán tomando decisiones”.

En relación con el desempeño del seleccionado nacional en Qatar, aseguró que “fútbol y política no se mezclan”, y en base a eso acotó: “Lo están llevando adelante los jugadores. El Gobierno no se mete, no tiene nada que ver con eso, ni nos interesa mezclar fútbol y política. Creemos que tiene que disfrutarlo la ciudadanía, es un momento donde quedan claros los mejores valores y todos estamos disfrutándolo así”.