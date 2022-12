Video: la pelea entre el Kun Agüero y el español Dj Mario por sus dichos sobre la Selección

El polémico partido entre Argentina y Países Bajos sigue dejando tela para cortar y esta vez fue el Kun Agüero quién se cruzó con el streamer español Dj Mario, quién había criticado el actuar de la Selección Argentina luego de vencer por penales a Países Bajos.

El español había compartido la imagen donde se ve a los jugadores argentinos burlándose del conjunto neerlandés tras la victoria por penales, algo que no le cayó bien al ex delantero del Manchester City, quien rápidamente le respondió: “Andá a jugar al FIFA vos”.

En las últimas horas, se dio un nuevo cruce entre los streamers en una transmisión de Twitch de Ibai Llanos. Durante el video se lo ve Dj Mario con una camiseta argentina, algo que molestó aún más al argentino.

“Si hace pelotudeces me caliento. Me da igual que pida disculpas o no” dijo el ex delantero argentino visiblemente enojado y agregó: “Yo lo único que dije en el grupo es que me caes para el or…, te lo digo acá en la cámara”.

El español dijo no entender los motivos de la molestia y le pidió explicaciones: “No entiendo por qué la verdad, no sé qué te he hecho”.

La discusión término ahí, pero era notorio la incomodidad del resto de personas que participaba en la transmisión, entre ellos, un ex compañero de Lionel Messi en el Barcelona, Gerard Piqué.