“Dibu” Martínez, su paso por Salta y su conmovedor mensaje a un nene de Embarcación

Seguro debajo de los tres postes y poseedor de una enorme personalidad, Emiliano “Dibu” Martínez, se ganó el corazón de millones de argentinos. Su “mirá que te como” en la Copa América ante Colombia; la salvada frente a Australia en la última bola del encuentro; y en la infartante definición desde el punto del penal ante Países Bajos, hicieron que su figura se agrande aún más.

Pero el "Dibu", no solo es gigante en la cancha, sino en la vida. Hace días, después del triunfo de la Selección frente a Australia, le envió un sentido mensaje a un nene salteño, que se viralizó luego de no poder controlar el llanto y la emoción tras el pase de Argentina a los cuartos de final del Mundial.

"José, querido. Acá estamos con Guido. Miramos tu video y la verdad nos encantó. Gracias por el aguante y esperamos darte la victoria el viernes, crack", expresó.

Pero su idilio con Salta no es nuevo. Un posteo de su hermano, Alejandro, en Instagram muestra al arquero del seleccionado, recorriendo las bellezas naturales de nuestra provincia y cuando salieron a correr por el emblemático Cerro San Bernardo preparándose para la pretemporada 2016.

Dibu, apodado así por el personaje principal de Mi Familia es un Dibujo, será el 1 titular en la final de la Copa del Mundo. Sus actuaciones lo volvieron indiscutible y mucho tuvo que ver Lionel Scaloni, a quien en más de una oportunidad le expresó su agradecimiento. “A mí no me conocía nadie. Le di las gracias, gracias por apostar por mí cuando nadie me conocía. Uno muere por él en la cancha”, comentó.

El domingo, saldrá una vez más a la cancha para representar a los argentinos en la Copa del Mundo, y más allá del resultado, promete dejar todo, como siempre.