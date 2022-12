José Antonio, el salteño que emocionó al Dibu Martínez

Hoy Argentina juega contra Países Bajos por los cuartos de final del Mundial Qatar 2022 y un salteño de tan solo 12 años emocionó al arquero Emiliano “Dibu” Martínez al punto de que le envió un video con un saludo.

Todo inició en Embarcación donde José Antonio tras ver junto a su abuelo, tíos y primos el partido de Argentina vs Australia salió con su bicicleta y una bubucela a celebrar junto a toda una caravana, sin saber que esto iba llegar a los ojos de los jugadores de la Selección.

El niño, en diálogo con InformateSalta contó que allí, en medio de los festejos el periodista Ariel Costilla se le acercó y le hizo algunas preguntas, allí se emocionó hasta las lágrimas y ese mensaje llegó hasta Qatar.

La primera acción la hizo el Dibu, quien en su cuenta oficial de Twitter reposteo el video con una bandera Argentina y un corazón, después llegó el video del arquero junto a Guido Rodríguez que José Antonio vio desde el colegio y quedó completamente anonadado.

“El video llegó a la Selección y yo le agradezco muchísimo al Dibu que me mandó un saludo, estoy loco por el video que me mandó, es una cosa muy linda”, destacó para luego asegurar que en la cancha “tenemos una pared en el arco, una defensa donde no pasa nadie y delanteros que son como flecha”.