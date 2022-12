¡Un asco! En V° Mitre denuncian a un vecino por arrojar excrementos a las casas

Un desagradable y asqueroso conflicto es el que están viviendo vecinos de Villa Mitre, en la zona este de la ciudad de Salta, debido a que tienen problemas con un residente quien los amenaza pero también les ensucia sus casas arrojándoles materia fecal.

Elba es una vecina quien, en diálogo con el programa Media Noche de El 10 TV, señaló que ya “no se puede vivir, yo alquilaba mi garaje y ya no puedo alquilarlo, a la chica que venía a buscar su vehículo para ir a trabajar a las 6.00, se dio que estaba lleno de excremento, tuvo que pagar $6000 de pintura para que se lo tuvieran que sacar”, comentó uno de los pormenores.

La mujer dijo que ya tuvo que llegar a la instancia de mediación, tratando de resolver cualquier conflicto que pudiera haber pero que el hombre no se presentó. “Es un hombre mayor, debe tener 45 años, el no vivía en el barrio, siempre fue atorrante desde chico, la madre no lo aceptaba, es el tío de la chica que mató a la maestra de Mitre”, aseveró la denunciante, refiriéndose al caso de la docente Rosa Sulca.

También lamentó la falta de respuestas de la Policía y de la Justicia, dado que fue varias veces hasta la Comisaría 4ta sin mayores logros, ni tampoco pudo hablar con algún fiscal para tratar de encontrar una solución. “Ahora llamó a la policía porque decía que nos estábamos juntando para lincharlo, ¡nada que ver!”, protestó.

Isabel, otra vecina del barrio, reiteró el malestar que tienen los residentes ante los ataques que este sujeto realizaría arrojando los excrementos a los domicilios, los insultos y las amenazas: “No se puede vivir al lado de esta persona, he salido a las 11.00 de la mañana a hacer las compras y en 7 minutos me ensució con excrementos todo el frente de la casa”.

Por último, contó que también hubo episodios donde se lo habría visto blandir un machete, a modo de amenaza, junto a improperios. “Te muestra el machete, se lo revoleó a mi hermano y a mi sobrina”, contó otro de los malos momentos que tendrían que soportar en esa barriada.

“Estamos atemorizados, no puedo dormir tranquila, no puedo salir al fondo de mi casa, no se imaginan sus insultos”