¡Una ilusión que nos condena! Los salteños ya palpitan la final

El día domingo la selección Argentina jugará la final de la copa del mundo ante Francia y en distintos puntos de la ciudad de Salta ya se palpita ese gran objetivo que persigue La Scaloneta.

A 2 días de la gran final InformateSalta salió a las calles salteñas para palpitar la previa de lo que será el partido del domingo, conocer la opinión, cábala y el pronóstico de los hinchas de la albiceleste.

“Veo los partidos con mi novia y el pronóstico para el domingo es 3 a 0“, afirmó un hincha muy optimista que se encontraba con su pareja.

“Vamos a ganar 2 a 1 y mi cábala es siempre verlo en el NEW TIME, los veo ahí desde la fase de grupo, desde el primer partido” aseguró otro argentino.

Un estudiante expresó: “Yo no tiro pronóstico por modo de cábala pero espero que sea un buen resultado así podemos festejar todos, tengo como cábala ver el partido con una bandera de Argentina y siempre le mando un mensaje a mi novia antes del partido. Si Argentina gana me pongo las pilas y me recibo el año que viene”.

Por otro lado, otro estudiante se vio muy confiado en el resultado y tiró “Le vamos a ganar a los franceses 5 a 2 con 3 goles de Messi y 2 de Di María”.