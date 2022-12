La gigante camiseta de Messi realizada en Yrigoyen estará en Buenos Aires

Tras la consagración de Argentina ante Francia en Qatar, la familia oriunda de Hipólito Yrigoyen que diseñó la camiseta albiceleste más grande del mundo se trasladó a Buenos Aires para acompañar la caravana de los campeones del mundo, que se realizará hoy al mediodía en el Obelisco.

Rocío explico que la camiseta se desplegará en el balcón de la Casa de Salta, ubicada a metros del monumento histórico icónico de la ciudad de Buenos Aires. “No conseguimos algún fierro o alguna estructura como para ponerla en el Obelisco, así que será en la Casa de Salta, que queda a unos metros, nos prestaron su balcón para poder ponerla ahí”.

“No está tan cerca del Obelisco pero igual se va a ver, no conseguimos la estructura para ponerla”

La joven explicó que estuvieron hasta última hora tratando de “conseguir un fierro de por lo menos de 6 metros para ponerla manga a manga” pero no tuvieron éxito. “Como es tan grande la camiseta, mide 15x15 y es muy pesada, no la podemos poner con cuerda, ni piola, sino que tiene que ser algo de hierro, y subirla al mástil, ya nos dieron permiso para que la subamos al mástil, pero no tenemos la estructura”.

Rocío explicó la emoción de la familia. “La camiseta la hicieron mis tíos, Silvia y José que son de Hipólito Yrigoyen y la hicieron con mucho sacrificio, estuvieron horas y horas, días y días cociéndola hasta que bueno pudieron traerla acá”, contó.

"Cumplieron el sueño de poder traerla a Buenos Aires, y que la vean los jugadores"

“Pudieron cumplir su sueño porque esto viene de 2014, donde hicieron una más artesanal, este 2022 hicieron la original, cumplieron el sueño de poder traerla acá, y que la vean los jugadores de la selección estamos muy contentos, muy felices”, concluyó.

Según confirmaron los creadores, la camiseta mide 15 metros de alto por 15 metros de ancho. Además, lleva la n° 10 y el nombre del astro rosarino Lionel Messi. La misma demandó una inversión de 150 mil pesos en materiales.