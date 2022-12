A los gritos concejales discutieron sobre la idoneidad para reclamar por la falta de agua

Durante las manifestaciones de la sesión ordinaria del Concejo Deliberante de la Ciudad de Salta, los ediles Emilia Orozco, Guillermo Kripper y Pablo López protagonizaron un fuerte cruce que incluyó gritos y acusaciones de un lado hacia el otro.

Fue Emilia Orozco quien tocó el tema que hizo explotar a sus compañeros de recinto, "quisiera tomar el tema del agua porque es municipal. No solamente pasa en los barrios periféricos sino en el centro, el informe del secretario de turismo García Soria que dice que tenemos más de 200 hoteles sin agua, 160 locales gastronómicos que no tienen agua y esto afecta a la economía sabiendo que el turismo es de los principales ingresos. ¿Cómo no nos vamos a ocupar de este tema?", enfatizó, tras escuchar críticas anteriores respecto a acatar temas íntegramente municipales y no provinciales.

En la misma línea, la referente de la bancada de Juntos por el Cambio apuntó: "El viejo comité de Aguas del Norte nos dijo que el 50% del agua se pierde en la red, de que nos sirve entonces el speech o la propaganda de cerrar la canilla cuando te cepillas los dientes si ellos mismos están perdiendo el agua por no hacer inversiones".

"Las decisiones que toman nos afectan de manera directa, por esto es necesaria una mesa de diálogo donde todos tengan participación. Lejos de mejorarse la situación se va a agravar y lamento decirle esto al vecino, pero se va a agravar porque vienen las altas temperaturas y porque no hay voluntad política", cerró.

Fue Guillermo Kripper, el siguiente en tomar la voz y en un tono elevado y fuerte acusó: "Yo no puedo creer que a casi un año de estar en este recinto, no podamos entender que somos concejales y nos eligieron para legislar en la Ciudad de Salta que hoy tienen muchísimos problemas. Y que utilicemos este espacio de manifestaciones para hacer política para golpear a un gobernador que ha dado muestras de dar la cara".

"No nos olvidemos de que hay un montón de problemas en Salta, le doy uno de los problemas; la cantidad de baches, la cantidad de siniestros viales".

Manteniendo el tono que sorprendió a los demás legisladores, comentó: "Me parece que utilizar este espacio como concejales, para golpear a un gobernador es hacer política cuando los vecinos de la Ciudad de Salta están esperando que nosotros hablemos de la Ciudad, para eso nos eligieron, para que demos respuestas concretas y no para hacer política. No es la primera vez que se golpea a un gobernador para hacer política y los vecinos esperando una respuesta en la Ciudad de Salta".

"Hoy estuve leyendo el presupuesto y tenemos un listado de donde van a ir las obras en los barrios. ¿Sabe cuantos barrios hay incluidos?, ¡63!, ¿sabe cuántos hay en Salta?. Más de 300. De eso nos tenemos que ocupar, la gente no quiere política, quiere soluciones", sentenció.

Rápidamente Pablo López tomó la palabra para responderle a Kripper, "como lo dije en otras sesiones, manifestaciones sirve justamente para manifestar posturas políticas para manifestar problemas de la gente".

Igualando el tono de voz de su antecesor, criticó: "El agua es un problema de la gente, si nos vamos a poner a gritar yo me pongo a gritar también que la gente no tiene agua".

"¿Cómo es eso? Desde este lugar también podemos pedir que le den agua a la gente, ¿me tengo que quedar callado cuando uno abre la canilla y no sale agua?, ¿qué tengo que hacer?. ¿Cómo es posible que abras una canilla y no salga agua?".

"Yo no quiero que digan que hablemos o no de tal cosa, podemos hablar del agua de manifestaciones. Cuando uno va a un barrio, entre los pedidos de bacheo, seguridad y demás, te hacen el pedido del agua. De acá justamente estamos solicitando a Aguas del Norte que haga una buena gestión y cumplimentar su obligación. Yo también voy a gritar un poco porque el agua es importante para la ciudad", finalizó dejando un ambiente tenso.