Se fracturó la mandíbula al caerse en una bache y pide una indemnización

Cintia es una salteña quien hace 2 meses sufrió un accidente al caerse de la bicicleta en la que se desplazaba por el centro de la ciudad de Salta, al toparse con un bache al bajar de una bicisenda, resultando con una fractura de mandíbula. Ahora está demandando una indemnización por las consecuencias que está teniendo.

Así lo comentó en diálogo con FM Aries donde rememoró lo ocurrido el pasado 4 de octubre cuando transitaba por la bicisenda de avenida Bicentenario al 200, entre el pasaje Zorrilla y pasaje San Lorenzo, sitio donde este pozo ubicado en la bajada de la ciclovía se volvió un tormento para ella.

“La rueda se me clavó en un bache de la bajadita, volé en un segundo y caí con el mentón de lleno, se me fracturó el cuello mandibular”, contó los pormenores de aquel accidente, agregando que ella se percató de la fractura al sentir que la mordida ya no le coincidía.

A raíz de esta lesión, Cintia tuvo que ser operada en el hospital San Bernardo donde recibió la atención de los médicos durante el tiempo que la estuvieron ayudando, ya que estuvo un mes con la boca bloqueada y alimentándose de forma líquida. “Ya me dieron el alta en el hospital y el tratamiento no lo estoy haciendo, porque lo que quiere hacer de recuperación ya lo tengo que hacer por mi cuenta”, explicó la mujer quien es artesana.

A todo esto, indicó que presenta una parálisis en el labio de abajo, una contractura muy fuerte alrededor de la herida, además que debe recuperarse de sus músculos faciales. Con todas estas cuestiones y complicaciones, ya necesita volver a trabajar. “Si bien pude llegar a la instancia de una denuncia con una abogada privada, fue gracias a la ayuda de gente amiga, de la comunidad de artesanos, me ayudaron con rifas”, señaló agradecida.

Ya sobre la denuncia que realizó a la comuna capitalina, aclaró que está pidiendo “una indemnización por el lucro cesante que me está produciendo, no puedo producir como antes, tengo el cuello comprometido, además pido que arreglen la bicisenda, reclamo por toda la ciudad que tiene las veredas y calles rotas”, dijo Cintia.

“Ya hicimos la presentación, expusimos todo lo que pasó, pretendo una indemnización”