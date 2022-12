Concejales apuntaron contra la Municipalidad por el veto de la ordenanza

Después de darse a conocer que la Municipalidad veto a la ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante que otorgaba una prórroga a los trabajadores del Parque San Martín, los concejales se manifestaron de manera disconforme con esta nueva decisión del Ejecutivo Municipal.

Por un lado del concejal José García criticó la decisión debido que se hizo una reunión para tratar el tema y nadie del ejecutivo se presentó: “En la reunión del día de hoy (por ayer), entre la Comisión de Servicios Públicos y la Comisión de Legislación General sobre los trabajadores del Parque san Martin para saber qué va pasar con ellos ya que no se conoce su destino en el futuro; se los citó a los trabajadores del parque, concejales y funcionarios municipales pero no hubo ninguno presente en la reunión de parte del ejecutivo".

Por otro lado agregó, “esta temática requiere de diálogo y de búsqueda de una solución que muchos expresan lleva mucho tiempo de postergación. En el boletín oficial se conoció el veto de la ordenanza y se dio a conocer un decreto de uso del espacio público que autoriza a los trabajadores de estar hasta el 28 de febrero y se dice que si se necesita más tiempo se lo van a dar. Para que esto suceda de manera prolija y como tiene que ser, esa autorización del espacio público es atribución del Concejo Deliberante y la apertura del dialogo está de parte del Concejo”.

Por otro lado habló de la postura que tomó el Concejo con respecto a esta orden vetada: “Seguiremos bregando para dialogar y ponernos de acuerdo porque así lo necesitan los salteños porque creo que solamente liderar con una sola parte quiere sea lo correcto y vamos a golpear la puertas de quienes tengan que ser para que quede claro la predisposición de este concejo a dialogar y encontrar la tranquilidad que los trabajadores del parque necesita porque el objeto de esa ordenanza no nos llenaba de orgullo, sino que dábamos la tranquilidad que necesitaban hasta que la solución definitiva llegaba”.

Por último habló de la solución de la problemática: “Esa solución no está, se hablan de proyectos de reubicación que no están claros que no los sabemos que no los conocemos y los salteños nos merecemos saber qué va pasar con el Parque San Martin, los trabajadores deben saber que va suceder con su continuidad laboral y el Concejo Deliberante los quiere acompañar desde el rol que nos corresponde legislativamente”.

Paula Benavides también criticó la falta de diálogo con el Ejecutivo Municipal

La edil comenzó su manifestación aclarando que en el Concejo Deliberante se tiene que hablar temas que correspondan al municipio y no tanto las problemáticas provinciales. Por el lado del veto de la ordenanza de los trabajadores del Parque San Martín dijo: “La incoherencia en la que incurre el Ejecutivo Municipal como decía el concejal García que deciden vetar la ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante y tiene uno de los considerándonos tiene el tupe de decir que cada órgano de gobierno tiene su atribución tenemos que trabajar de manera coordinada o mancomunidad para que la función sea armónica y puedan controlarse mutuamente”.

Habló de la reunión que se llevó a cabo sin presencia de los funcionarios municipales. “En el día de la fecha estaban invitados los del ejecutivo municipal a participar de la reunión por este veto pero no se presentaron lo que deja claro la falta de diálogo que no solo fue en el trato de esta ordenanza sino también en muchos aspectos que venimos tratando en las distintas cesiones”.