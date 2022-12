Jimena Salas: El viudo dijo que la madre de los acusados conocía a su suegra

A un año y medio de ser absuelto como presunto instigador del crimen de su esposa, Jimena Salas, el viudo Nicolás Cajal Gauffín volvió a la fiscalía, esta vez para declarar respecto a quiénes ahora están detenidos e imputados de ser los verdaderos asesinos de Jimena Salas, los hermanos Saavedra. En su testimonio dio detalles reveladores.

Esta vez respondió a la inquietud de las partes respecto a saber si conocía a los hermanos Damián, Guillermo y Javier Saavedra, lo que el viudo descartó de plano, cuando se le exhibieron fotografías de los acusados.

Negó haber escuchado que Jimena, asesinada el 27 de enero de 2017, haya conocido a los mismos, pues nunca la escuchó mencionar sus nombres, como tampoco concurrió lugares en común, como la Universidad Católica, villa Floresta, entre otras locaciones.

Al extender el anillo de conocimiento, Cajal indicó que su suegra sí se conocía con los padres de los acusados, pues trabajó junto a la madre de los Saavedra en Aguas del Norte, donde se desempeñó como ingeniera civil o de construcción.

Nicolás Cajal declarando en el juicio previo.

Agregó que, según comentarios de su suegra, “trabajaba con ellos (los padres de los acusados) todos los días”, incluso afirmó que tenía buen concepto de los mismos. Respecto a los hijos, en tanto, solo le dijo que “no sabe nada” de ellos.

Reconoció también que Jimena fue varias veces a las oficinas de Aguas del Norte a visitar a su madre, pero desconoce si conocía a los padres de los acusados, aunque no lo aseguró, para finalmente referirse a los vehículos secuestrados.

Al respecto, y sobre si vio los rodados, entre ellos el VW Vento, en inmediaciones de su domicilio días antes, Cajal Gauffín no recordó haberlo visto, aunque sí dijo que las características de los autos son similares a la descripta por los testigos, en el inicio de la investigación.

Disco duro

Entre otros puntos salientes de la declaración de Cajal, surge como hecho nuevo, la desaparición de un disco duro. Al referirse a los contactos de Jimena con un ex compañero de estudios de Jujuy, el viudo señaló que la víctima tenía la tesis de su carrera en un disco rígido externo.

Sobre ese dispositivo, sostuvo que “ese disco debía estar a mano porque Jimena lo usaba seguido”. Tras describir el color del disco, Cajal Gauffín afirmó que “es lo único falta de su casa”, después de cometido el homicidio, algo que se desconocía sobre el hecho.

Este detalle llama la atención, pues no se descarta que los asesinos hayan ido en busca de ese disco, cuyo contenido es aún incierto, pues más allá de apuntes sobre la tesis, el viudo reconoció que podría haber también allí fotos familiares, pero no sabe el real contenido del dispositivo.