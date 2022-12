Asumió Mangione como ministro de Salud: “El 1° objetivo es trabajar fuertemente en el interior”

El doctor Federico Mangione, quien hasta el momento se venía desempeñando como gerente del Hospital Público Materno Infantil, asumió durante la tarde de este lunes como ministro de Salud, en reemplazo del doctor Juan José Esteban, quien deja el cargo para acogerse a su jubilación.

En diálogo con InformateSalta, el flamante funcionario aseguró que es un desafío muy grande, pero confía en su equipo para cumplir los objetivos. En el corto plazo, el eje estará puesto en el norte y la salmonella.

“A pedido del gobernador, trabajemos fuertemente en el interior, quiere que le demos una mano importante porque estamos con problemas de escasez de profesionales. Yo creo este gobierno es donde más se ha invertido en estos últimos tres años en aparatología, en todo lo que hace falta en lo que es Salud Pública, pero desgraciadamente no se pueden fabricar profesionales, tenemos que buscar y tratar de ir captando y seduciendo cada vez más”, dijo.

En este sentido, indicó que otro de los objetivos es trabajar sobre la salmonella. “Es un problema endémico que tenemos acá, han aumentado 50 casos en 5 días, estamos hablando de 10 casos por día. Por eso también vamos a trabajar con Epidemiología como corresponde y como yo vengo haciendo en el hospital, nada más que lo estamos transmitiendo. También tenemos que preocuparnos y cuidarnos constantemente de la fiebre paratifoidea”, expresó.

En relación al reclamo de médicos autoconvocados, aseguró que tratarán de llegar a un acuerdo. “Estamos trabajando con el Ministerio de Economía, lo que están pidiendo es muy justo, muy comprensible, pero quiero que los médicos entiendan que hay diálogo, que queremos llegar a un acuerdo. Hay números que tenemos que trabajar para no desestabilizar la economía del presupuesto que tengo para tener que optimizar bien los recursos, eso es lo que buscamos”, manifestó.

Finalmente, resaltó que “lo que les quiero decir, si o si, que esto no cambia de un día para el otro y no voy a ir con promesas falsas. Yo vengo trabajando en el norte, es un tema que viene de años, es estructural y nosotros estamos trabajando en varios focos. Eso me va a llevar tiempo y doy gracias a Dios que tengo un equipo de primera y en donde vamos a trabajar, que de a poco vamos a ir cambiando la situación”.