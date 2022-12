Mangione y un ultimátum al reclamo en Salud: "Esta semana se cierra para bien o para mal"

El futuro Ministro de Salud, Federico Mangione, dialogó con FMAries dónde comentó que "no lo esperaba pero cuando salió el ofrecimiento lo charlamos, estábamos seguros en que había que tener un plan y lo hicimos".

En este sentido, sostuvo que conoce la realidad del interior debido al trabajo extramuros que realiza el Hospital Materno Infantil. Respondiendo a la consulta del periodista, no dudo en asegurar que "este gobierno fue uno de lo que más inversiones hizo en la salud pública".

Respecto a su futuro trabajo al frente de la cartera sanitaria, dijo que dónde más énfasis se debe hacer es "en el norte, para después comenzar en el plan a mediano y largo plazo, no vamos a ver soluciones a corto tiempo". En este sentido destacó que debe resolverse, "el recurso humano y la falta de insumos".

Respecto a la problemática existente con los médicos auto convocados, comentó que: "En toda negociación los dos tenemos que salir contentos, porque si me piden algo imposible cerramos la puerta. A mi me gustaría que mañana se fueran todos contentos. Esta semana se cierra para bien o para mal. Mi intención es llegar a un acuerdo y tratar de una vez por todas salir para adelante".

"Salud publica hay una sola, publico y privado tienen que trabajar en conjunto. Estoy convencido de que esto no funciona si no se sale todos juntos. El que no quiera trabajar que solo de un paso al costado, no voy a obligar a nadie", continuó.

Por último se refirió al interior, "tenemos que comenzar a seducir y convencer a profesionales para que vayan. Tenemos que aprovechar el semillero que tenemos con la nueva facultad. Va a ser la fabrica de especialistas para reforzar. Esto no se ve en dos o tres años, esto se ve con el tiempo".