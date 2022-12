Violento asalto a un almacenero: lo golpearon y le gatillaron varias veces

Un hecho de mucha violencia se vivió en la noche del lunes en la ciudad de Tartagal cuando un almacenero sobre ruta 86, kilómetro 3, Comunidad 20 de Junio fue sorprendido por 3 malvivientes que ingresaron a su vivienda, lugar donde también funciona su almacén exigiendo dinero y amenazándolo a él y a un pariente a punta de arma de fuego.

Javier es uno de los hombres asaltados y agredido quien contó "Estaba con el tío de mi señora, mi señora estaba con mi hijo en una reunión. Entraron por la rejas, estaban cerradas con pasador. Eran 4, entraron 3. Estaban con armas de fuego, no pudimos hacer nada".

Alarmado, el joven comerciante relató que "detonaron tres balazos al lado del tío de mi señora, le pegaron y está internado ahora. "Querían hacerlo hablar. Querían plata. Se llevaron lo que juntamos del día, unos 25 mil pesos. Estaban solo con capucha. Escuché que era el portón y pensé que era ella que estaba entrando y eran los tres vagos, cuando los vi le dije al tío de mi señora nos están entrando a robar, intentamos cerrar las puertas pero ingresaron y nos redujeron, hicieron tres tiros pero no le impactaron".

Además Javier sufrió varios culatazos y resultó con lesiones en su cabeza y rostro, en tanto su tío resultó internado. Consideró que los delincuentes eran todos jóvenes, vio que se iban en dos motos.

"A mí me gatillaron 4 veces y no sé si no tenía balas o qué. Uno detonó pero no sé quien fue. Mi tío sufrió muchos golpes".

Buscaban plata de su tío

Javier luego analizó que días atrás, su tío que se encuentra viviendo con ellos, había cobrado el sueldo y pretendía comprar un terreno. "Hace poco cobró una plata y capaz comentó algo, por eso le pedían a él. No era mucho. Un día le ofrecieron un lote y fue, pero no compró".

Su tío está viviendo junto a la familia por un accidente laboral desde hace algunos días. "Se cayó de 5 metros de altura y está recuperándose. Cobró el sueldo y hace 2 días fue para abajo que le querían vender el lote, capaz le estaban haciendo el seguimiento y él no tenía la plata encima, capaz ya se la gastó. No era mucha plata" dijo por Acitva2.