Abusó de sus cuñadas, la suegra lo denunció y la justicia solo le dio condicional

En un juicio abreviado llevado aceleradamente en la Sala III, E.D.A.L. de 26 años fue condenado a tres años de prisión condicional por ser el autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual simple (continuado) y abuso sexual simple agravado por ser cometido contra una menor de 18 años aprovechando la situación de convivencia preexistente en perjuicio de M. X. F. (menor), y por abuso sexual simple (dos hechos) en perjuicio de M. E. A. (menor), todo ello en concurso real.

Para el juez, Pablo Farah, el acusado no cumplirá la pena siempre y cuando no se acerque a las víctimas a menos de 300 metros, las contacte, use estupefacientes, abuse del alcohol y se someta a un tratamiento psicológico si es que un examen determina su necesidad.

El abusador fue denunciado por su suegra, madre de las víctimas. La mujer contó que a raíz de que una de sus hijas se había llevado tres materias en el colegio le preguntó qué le pasaba. Fue entonces que la menor le contó que su cuñado, pareja de su hermana mayor, había abusado de ella mientras dormía. El hombre, incluso había buscado bajarle los pantalones. La situación se repitió al menos dos veces.

La suegra, además, se enteró de que su otra hija había pasado por situaciones similares cuando apenas tenía 14 años. La víctima sostuvo que el acusado la había tocado varias veces en sus partes íntimas cuando su madre salía a trabajar.