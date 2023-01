¿Asoma Cecaitra? Un borrador de licitación busca instalar las fotomultas en Salta Capital

Luego de las opiniones, debates y cruces que hubo tiempo atrás en la órbita capitalina respecto al arribo rechazado de la empresa CECAITRA, para la instalación de los cinemómetros para la detección de infracciones viales y su respectiva sanción, el tema parece volver a asomar en la mesa de debate local.

Es que los ediles que se encuentran en la ciudad de Salta se reunieron para analizar una solicitud de opinión enviada desde el Ejecutivo capitalino, con respecto al Pliego de Condiciones Generales para la contratación del servicio de puesta en funcionamiento y asistencia técnica de cinemómetros para la detección y registración de infracciones de tránsito en el ejido municipal.

Para ampliar al respecto InformateSalta se comunicó con el concejal José Gauffin, quien comentó que lo enviado al Concejo Deliberante desde la Municipalidad es un borrador de un pliego para una eventual licitación, para ser analizado por los ediles esperando que estos den sus observaciones generales y no formales.

En su observación Gauffin fue crítico. “El pliego es un calco de las condiciones del servicio que tiene CECAITRA instalado, la misma cantidad de equipamiento, mismas condiciones técnicas, las mismas especificaciones; nadie va a venir a competir o ejecutar un servicio que ya está instalado, entonces para mí no es una licitación pública, para nosotros aquella vez fue una intención de adjudicación directa disfrazada de convenio y esta vez es lo mismo”, sentenció comentando que tiempo atrás se pidió el retiro del equipo de CECAITRA, junto a un pedido para saber si hubo alguna orden para proceder, la cual no se habría dado.

“Yo no me opongo a la tecnología en la ciudad para el control del tránsito, pero no quiero contrataciones disfrazadas”

Con respecto a las devoluciones hecha por los concejales, dijo que una es sobre lo recaudatorio de la finalidad, debiendo primero procederse a un periodo de prueba y concientización de los vecinos antes de hacer efectivas las multas. “Eso mostraría que no es recaudatorio”, consideró Gauffin.

Otro punto es que “no hay una indicación clara que el oferente diga cuánto va a invertir, del porcentaje que ofrecerá a la Municipalidad de lo que genera por las fotomultas y qué parte será para ellos… hay aspectos que no condicen con una verdadera licitación”, apuntó para concluir.