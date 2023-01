Mangione sobre la bebé que nació en la calle: "Les garantizo que no va a volver a pasar"

El Ministro de salud de la Provincia de Salta, Federico Mangione habló con Multivisión Federal sobre lo que lo que sucedió en el Hospital Papa Francisco, donde se negaron a atender a una embarazada que dio la luz en la calle. "Mi preocupación esta abocada en la salud de la mamá y la bebé que tuvo una fractura de clavícula producto del parto", sostuvo.

"Se le hicieron todos los estudios en el Materno Infantil y gracias a Dios está fuera de peligro", continuó el funcionario que luego agregó: "Vamos a hacer una investigación minuciosa, le puedo garantizar a la gente que se van a tomar medidas desde abajo hacia arriba. La gente va a saber las medidas que se van a tomar, estamos haciendo una investigación".

El médico apuntó, "lo que tenemos que entender es que no es justificativo que no haya ginecólogos ni obstetras, tenemos la obligación de atender al paciente que lo requiera y si era necesario pasar y que al menos este en una camilla".

"Es la falta de empatía, la empatía no se capacita, se nace. Si no hay empatía van a seguir sucediendo este tipo de cosas, esto no puede pasar bajo ningún punto de vista. Esto viene de la casa, trabajar con empatía y corazón que creo que en algunos lugares está faltando".

Buscando tranquilar a la población comentó, "les garantizo que no va a volver a suceder".