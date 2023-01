Guiño de "Lalo" Sivila a Sergio Leavy: "Me parece un candidato muy interesante"

En diálogo con InformateSalta el Coordinador en Salta del Movimiento Evita, Lalislao "Lalo" Sivila comentó estar interesado en formar un espacio para discutir la política local y le hizo un guiño a "El Oso" Leavy, quien para él "es un candidato muy interesante".

"Estoy interesado en formar un espacio para discutir la política local, creo que por los últimos años la situación de Salta se ha agravado de forma constante. En los últimos gobiernos Salta se ha hecho más pobre", comenzó diciendo el referente social.

En este sentido manifestó que estuvieron conversando desde diferentes espacios y todos "pensamos que Leavy puede ser un exponente bastante lógico para enfrentar al gobierno ya que no pertenece al espacio de concentración económica política del Valle de Lerma. Es un exponente del interior de la provincia y teniendo en cuenta que la Provincia jamás ha sido gobernada por alguien del interior, me parece que es poner en contradicción claramente un modelo del interior pobre contra un sistema de concentración. Aunque hoy la mayor cantidad de pobre esta en la capital, pero valga por la historia y la reivindicación".

"Nos parece que es un candidato muy interesante", enfatizó.

Antes de finalizar, se le consultó sobre sus aspiraciones políticas a lo que respondió: "He participado siempre, no le escapo a la responsabilidad de ser candidato a lo que fuere. No me pongo la camiseta de gobernador ni nada, me parece que el mejor candidato es Leavy".