“Queremos justicia, como el caso de Fernando”, pide la familia del abogado atacado

El pasado 18 de diciembre del 2022, Martín Torres asistió a bailar a una carpa en Rosario de Lerma para festejar el triunfo de la Selección Argentina, además que se había recibido hace pocos días de abogado. Sin embargo, fue brutalmente atacado por cuatro personas que lo dejaron en estado muy grave.

Ahora, tras un mes del ataque, Martín ya empieza a recuperarse, permanece en una sala común del hospital San Bernardo despierto y consciente, mientras su familia aguarda volver a hablar con él dado que por ahora no puede hacerlo, pues, continúa intubado.

“Los médicos dicen que va recuperarse del todo y que con fisioterapia no perderá ninguna de las facultades”, señaló su hermana Jimena en declaraciones a El Expreso y reproduce Datasa. No obstante agregó que con su familia “tenemos miedo y ahora queremos justicia al igual que con el caso de Fernando Báez Sosa porque a él le arruinaron la vida y casi muere".

Sobre la noche del ataque, dijo que su hermano no estaba peleando con nadie, pero sí que intervino en una pelea para separar a los que se estaban agrediendo, no siendo estas quienes lo golpearon. También que Martín desistió de ir a cenar con su familia sino que quería ir a bailar a una carpa con sus amigos y su novia.

Dicho esto señaló que Martín regresó a su casa a las 6 de la mañana, entró a su habitación pero a la hora del almuerzo no bajó a comer. “Dijo que no se sentía bien, yo todavía le hice una broma respecto a cuanto había tomado y me dijo que sí, que había tomado mucho y que había mezclado bebidas y que prefería dormir”, recordó su familiar sumando que a los dos días, su hermano fue al hospital por una hinchazón y por dolor de cabeza, enterándose en el nosocomio que había recibido una golpiza que incluso lo desmayó.

Tras estas semanas en la que permaneció internado y con los supuestos culpables detenidos, la familia requirió Justicia para que este caso no quede impune, como así que el municipio rosarino como sus concejales hagan algo para mejorar la seguridad en la carpa.