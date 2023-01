Agradecido, pinta solo el frente de la iglesia de Campo Santo: "Estoy intentando devolver algo"

David Baigorria es de oficio pintor y hoy retirado de la fuerza policial se unió a la Iglesia de Campo Santo. Junto a su familia encontraron el lugar que los une más y asegura haber conseguido más de lo que esperaban. Agradecido por todo lo que les dio su vida en la iglesia tanto a él como a su familia decidió poner en marcha una gran obra que tiene que ver con pintar el frente de la Iglesia a la que concurre a diario.

Se trata de la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria, Virgen patrona de Campo Santo, un patronazgo que lleva 240 años, edad que alcanzó la parroquia el año pasado como lo refleja un dintel ubicado sobre el portón principal, donde se puede observar grabada la fecha 1792 como año de inauguración de la parroquia.

Baigorria contó que viendo que la parroquia necesitaba una renovación de la pintura, decidió ponerse a disposición de la Arquidiócesis tomando la responsabilidad de pintar la iglesia en forma completa. "Esto lo anuncié el año pasado, quería que para la próxima celebración de la fiesta patronal la parroquia luciera lo mejor posible", manifestó David.

Para que el trabajo fuera completo, durante los últimos meses del 2022 junto con el resto del apostolado Jornadas Matrimoniales realizaron venta de choripanes y empanadas, aprovechando toda actividad cultural donde se reunía la comunidad, para juntar el dinero que sería destinado para la compra de la pintura, pinceles y todo lo que debería utilizar para realizar su trabajo.

"Logramos reunir los fondos para comprar todo lo que estoy utilizando, comencé hace dos semanas y voy a terminar justo a tiempo para la fiesta patronal", manifestó David.

Seguir a pesar del clima

Abocado a su promesa y con altas temperaturas decidió trabajar solo "Algunos días alguien se acercaba para ayudarme. Agradezco infinitamente el gesto, pero estuve la mayor parte de los días solo. Ese fue mi compromiso con la Virgen y debía cumplirlo sin esperar ayuda de nadie", explicó.

Sobre los motivos que lo llevaron a realizar la promesa, manifestó: "Desde que ingresé a la iglesia, tanto yo como mi familia recibimos mucho, nos cambió por completo, ahora solo estoy intentando devolver algo".

David Baigorri ya pudo terminar con todo el frente que corresponde a la iglesia, donde se realizará la fiesta patronal el próximo 2 de febrero, resta parte de la casa parroquial. "Me quedó un poco de pintura, por lo tanto, después voy a continuar pintando la parte de atrás de la parroquia, también tengo intención de arreglar cosas que he visto necesitan un retoque". Para Baigorri no todo termina con la fiesta patronal, piensa continuar ofreciendo sus pocos conocimientos en todo lo que se necesite. "Ya estoy retirado y tengo tiempo disponible, qué mejor manera de invertirlo que en nuestra Madre", finalizó por El Tribuno.