"Mientras esté en condiciones, lo voy a hacer", dijo Messi del próximo Mundial

Lionel Messi, quien rompió el silencio el pasado lunes, brindó una nueva entrevista, donde reveló más perlitas de la histórica coronación de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022.

"Hasta el día de hoy es un momento muy emocionante. Incluso, cuando lo veo, más que ese momento... Capaz por vivirlo más tranquilo, ya habiendo pasado un tiempo, verlo me emociona aún más. Veo muchos videos hasta el día de hoy", contó al diario Olé sobre las emociones que lo interpelaron al salir campeón del mundo el astro rosarino.

Además, se refirió al video viral donde se lo puede ver hablando al cielo en la tanda de penales ante Francia, pero era un pedido para Gonzalo Montiel: "Vi que se dijo que estaba hablando al Diego o a mi abuela... La verdad le pedí a Dios, como le pedí siempre. Le hablaba a Cachete, que lo meta, que defina ya, que no lo estire más... Decía 'por favor, Cachete, metelo, que termine acá'. Estaba rezando, como en alguna otra tanda".

Sobre aquella imborrable final, el capitán argentino destacó que "hicimos un partido bárbaro", y dejó una peculiar revelación sobre la inmortal atajada de Emiliano Martínez ante Kuolo Mani: "La jugada del Dibu fue tan rápido todo que, en ese momento, no lo viví como realmente fue. Enseguida hubo una contra nuestra. Sufrí más viendo los videos que en ese momento. Una jugada tan rápida...".

"Estaba escrito, era el final de una película con final feliz. Estaba seguro que dios me iba a regalar un Mundial. No sé por qué pero lo sentía muy fuerte. El momento que eligió fue el mejor. Si tuviese que elegir el momento, no hubiese elegido otro. Que llegue casi al final es una locura. Si hubiese pasado antes, hubiese estado buenísimo también, obviamente... Pero termino mi carrera con eso", manifestó sobre la conquista en tierras qataríes, para luego hablar sobre el Mundial 2026: "Yo siempre dije que, por edad, me parece que es muy difícil que llegue. Me encanta jugar al fútbol, amo lo que hago. Mientras esté bien y me sienta en condiciones físicas y siga disfrutando, lo voy a hacer, pero me parece mucho hasta el Mundial que viene...".

Asimismo, Leo habló sobre su recordada frase "no los vamos a dejar tirados" luego del golpe ante Arabia Saudita en el debut de la Albiceleste: "Si bien nosotros estábamos confiados en lo que éramos y podíamos hacer, incluso después de la derrota con Arabia, el cagazo de que no salga el partido como esperábamos, estaba. Si no ganabas, empezabas a depender de otro. Y si perdías, sin chances. Ahí se demostró la fortaleza del grupo. Fue una prueba única...", aseguró el Diez.

Acto seguido, cuando le mostraron el manto sagrado de la Selección con las tres estrellas bordados, no pudo evitar la emoción: "Para cualquier jugador lo máximo es ganar un Mundial, es como cerrar todo, terminar con un Mundial y decir que gané todo en mi carrera. Es algo único, cerrarlo de esta manera y ver la alegría que le dimos a la gente. Fue un mes que el argentino disfrutó muchísimo y lo pudimos sacar un poquito de esa angustia que vive".

Por último, también se refirió al tímido recibimiento que tuvo en PSG, y luego de asegurar que "no me gustan esas cosas", afirmó que con su compañero Kylian Mbappé casi no hablaron sobre la final: "Hablamos por encima del partido, de los festejos, de cómo se vivió en Argentina. Nada más. Pero bien, re bien. Ningún problema con Kylian, todo lo contrario".