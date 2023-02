Salieron de un boliche en Tartagal y casi los asesinan para robarles

Minutos de terror vivieron una parejita de amigos en Tartagal, cuando salieron de un boliche bailable y fueron sorprendido por motochorros, que violentamente intentaron asaltarlos y causaron heridas de gravedad en uno de ellos.

Agustín, el joven que hoy puede contar lo que sucedió, relató los momentos previos a la agresión. "Mi amiga y yo, saliendo del boliche Maracatu, decidimos buscar agua. Buscando negocios unos tipos nos interceptan en moto, nos preguntan dónde estaba la Terminal de Tartagal" recuerda.

Siguiendo en su relato, la víctima indica que el hecho ocurrió en el inicio del Paseo de Tartagal. "Nosotros decidimos continuar porque no encontrábamos un negocio abierto y fue ahí cuando llegan los sujetos en moto. Al darle la ubicación de la terminal que nos pedían, se vuelven más insistentes, entonces nosotros empezamos a sospechar algo y en ese momento saca un arma blanca y se me ocurrió agarrar el cuchillo para que no haga ningún movimiento para meterme el cuchillo en el estomago o algo, pero me mete un puñetazo y me clava el cuchillo en el cuello, cerca de la yugular".

En cuanto al ataque, Agustín contó que tenía cortes en la cara, en el pecho, en el hombro y también en la frente "Me cortaron la oreja me tuvieron que hacer puntos. Uno le apuntaba a mi amiga con un arma en la cabeza y el otro me golpeaba, me tira al suelo y viene el otro y comienzan a patearme. Logro levantarme, los tipos subieron a la moto y huyeron. Querían que les demos todo".

Por último el muchacho, aún conmovido por lo que les tocó vivir contó que se alejaron como pudieron del lugar y fue ahí que los asistieron. "De ahí intento comunicarme con mi familia para contarles, de ahí llegó al hospital me curan las heridas, me hacen los puntos de sutura. El médico me dijo que me salvé de milagro, 2 centímetros más y llegaba el cuchillo al músculo a la yugular y seguramente no llegaba al hospital", concluyó por Mosconi TV Color.

En tanto ya se radicó la denuncia policial en comisaría N° 45 de la Unidad Regional 4.