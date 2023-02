Evoluciona la salud de Camila Spears: está estable y mueve un poco más su cuerpo

El amor, las oraciones y las buenas energías parecen haber llegado a Camila Spears, la querida humorista salteña que debió ser internada en grave estado luego de un confuso episodio en el que su novio, Luis Martínez, fue detenido e imputado por intento de homicidio. Los médicos pudieron quitarle el dispositivo que medía su presión craneal y sus parámetros son estables.

En diálogo con InformateSalta, Jorgelina Maza, su hermana, contó que disminuyeron considerablemente la sedación y hoy movió mucho más su cuerpo. “Ahora a lo que más estamos atentos es a como va a ser su despertar, la parte neurológica, pero ella está evolucionando, está mejorando pero para los médicos, a pesar de estos síntomas, sigue siendo una paciente crítica por la lesión importante que tiene y los avances que tiene, para ellos son buenas señales, sin embargo, el trabajo es tiempo, es largo y por ahora, es seguir aguardando”, dijo.

En este sentido, hasta que la parte legal se resuelva, explicó que no puede ingresar a ninguna cuenta bancaria de su hermana, por lo que están haciendo una campaña solidaria para juntar fondos que le permitan cubrir los gastos médicos.

“Hoy ya me pidieron un aerosol que debemos tener permanente porque al estar tanto tiempo inmóvil, la piel se empieza a escamar o pasmar, entonces, una vez que la higienizamos, tienen que ponerle en todo el cuerpo”, expresó.

Además, indicó que también debe afrontar los gastos de impuestos y el alquiler del departamento donde vive Camila. “La pareja era quien conocía las claves, nosotros no sabíamos que la plata que ella ganaba, no iba a su cuenta, sino a cuenta de esta persona. Eso es lo que ahora estoy tratando de acelerar, que la justicia me ayude, que me acompañe, porque son gastos y responsabilidades que tengo que afrontar y no tengo”, manifestó.

Asimismo, adelantó que esta noche se reunirá con los abogados para definir quien atenderá su caso y será el encargado de la comunicación con los medios en cuanto a los avances legales que tenga la causa.

“Confío plenamente en la justicia, sé que está trabajando, sé que este es un proceso también largo. Esta noche voy a tener algo más claro, voy a poder anunciar quien va a ser el abogado nuestro. Esto me va a dar un poco más de tranquilidad para que yo me pueda abocar de lleno a mi hermana, y ya las cuestiones judiciales las podrá hablar quien sea mi abogado”, señaló.

Finalmente, pidió a los salteños que continúen con las oraciones y enviándole mucho amor a Camila para que pueda despertar. “Yo pensaba y reflexionaba que ella queriendo elegir su persona, quien ella amaba ser, le costó muy caro ser feliz”, exteriorizó con la voz entrecortada y entre lágrimas.