Si no se controla pudiera considerarse legal a Bitcoin 

Las criptomonedas, en este caso el bitcoin, están en auge y representan la nueva opción de negocio para muchas personas y startups tecnológicas, pero ¿hasta qué punto son legales las criptomonedas?

Primero debemos definir qué son las criptomonedas y luego su legalidad, que no está regulada de la misma manera en los distintos países.

Aunque la llamen moneda virtual, no es una moneda como tal; es un medio de cambio digital, que no es identificado como moneda por los abogados ya que no es impreso por ningún Estado. Bitcoin no se reconoce como dinero en sí mismo, sino como "un negocio de servicios de dinero" que tiene un equivalente en moneda fiduciaria.

Legalidad de Bitcoin en el mundo

Bitcoin es un fondo en el sentido ordinario del término; pueden aceptarse como pago por bienes y servicios o comprarse directamente de un intercambio con una billetera. Por lo tanto, funcionan como recursos económicos y se utilizan como medio de intercambio y medio de pago.

Dependiendo de la ubicación geográfica, la legalidad de bitcoin difiere sustancialmente. Muchos países no hacen uso de las criptomonedas porque las consideran ilegales. Aún así, son vistas como herramientas de inversión o como una estrategia para frenar de alguna manera la inflación que les afecta.

Mientras que algunos países han permitido explícitamente su comercialización y manipulación, otros simplemente la han prohibido o restringido.

A su vez, diversas entidades gubernamentales han catalogado los bitcoins de múltiples formas. Por lo tanto, la posible legalidad otorgada a bitcoin representa un avance significativo, no solo para los criptoactivos sino para todo el concepto de mercado digital.

A nivel mundial Bitcoin ha sido considerado de forma legal un activo de tipo digital, mas no se ha incluido en la clasificación de moneda, a pesar de que esta posee las características que la ubican perfectamente en esta clasificación, al menos América.

Es un hecho que varios países consideran a las criptomonedas como métodos de pago legales y a su vez han creado instrumentos de tipo legal que permiten su uso dentro del territorio y con el respaldo legal que cada nación otorga.

Como por ejemplo El Salvador que ha legalizado el uso de Bitcoin como moneda de curso legal, mientras muchos países estan en la disyuntiva de adoptarlas o no como métodos de pago alternos.

Este tipo de acciones tienen mayor incidencia desde la perspectiva fiscal, en consecuencia que son muchos los dólares que ingresan a los particulares por razón de las inversiones digitales y allí los países dejan escapar una porción importante de ingresos por parte de retenciones fiscales.





La inflación es la principal lucha

En el caso específico de las criptomonedas estamos frente a la situación en la que el estado o los gobiernos no tienen el control sobre la adjudicación del precio o valor de las criptomonedas, es allí en donde existe esa lucha de poder debido a que el mercado financiero digital es controlado por la oferta y demanda del mismo.

La inflación en el caso del cripto mercado es controlada por completo por sus usuarios y la credibilidad y confianza que poseen sobre las transacciones criptográficas, donde también juega un papel importante la cantidad y velocidad de creación de las criptomonedas.

Si esto es así, que las personas naturales son quienes controlan su producción e incluso puedes minar criptomonedas desde tu propia casa o negocio, es muy importante determinar ¿es esto legal? Y la respuesta es simple; depende del país/gobierno donde te encuentres.

Surgen muchas dudas ¿es Bitcoin legal? Pero evidentemente no posee una respuesta clara, en consecuencia que para muchos países es considerada legal mientras que para otros es un instrumento que va contra las costumbres relacionadas a las monedas fiduciarias.

A parte se suscita la controversia con respecto a la emisión de las criptomonedas y su origen ya que no son emitidas por un Banco Central sino por efectos de la minería cripto.

La zona en que se encuentran las criptomonedas con relación a su legalidad es neutral porque existen leyes y normas que las regulan, pero, aun así no son consideradas monedas de curso legal.

Se pudiera considerar que desde el punto de legalidad las criptomonedas estan en una especie de vacío legal desde la posición de los Bancos Centrales del mundo y las instituciones financieras, es evidente que se necesita crear un sistema legal que las clasifique debido a que están en crecimiento y adopción constante.

Conclusión

Debido a sus características originales y de carácter 100% digital las criptomonedas no puedes poseer la misma clasificación de las monedas Fiat.

Hasta la fecha no se ha pronunciado una declaración donde se consideren ilegales o la minería sea específicamente un delito, pero todo depende de cada autoridad dar el enfoque respectivo para poder orientar a los usuarios de las mismas.

Esta frase representa la respuesta correcta a la duda de tantos usuarios o inversores que han decidido dejar su capital al libre flujo de una moneda digital cuya volatilidad es impredecible.