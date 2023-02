“Me gustaría ser candidato del proyecto Sáenz-Bettina Romero”

De cara a las elecciones del próximo 14 de mayo, el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Salta, Benjamín Cruz, adelantó que “evalúa” participar dentro de lo que es la ingeniera electoral del proyecto que propone la reelección de Gustavo Sáenz como gobernador y de Bettina Romero en la intendencia.

En la oportunidad, dijo sentirse preparado para ocupar una banca legislativa, ya sea provincial o municipal. “Me gustaría, uno se siente preparado, vengo hace más de 16 años preparándome para esto, si el proyecto me necesita ahí estaremos, participando en las distintas categorías sea como diputado provincial, concejal, si tengo la oportunidad lo vamos a hacer”, expresó.

El funcionario señaló que trabajan 24/7 para solucionar los problemas de la gestión y no esperan “a la campaña”. “Nosotros no hemos parado, lo tenemos que hacer siempre, estamos en gestión, somos el ejecutivo municipal, seguimos trabajando en los barrios, en la inauguración de playones, en trabajar por la gente y para la gente que es lo que no están pidiendo”, expresó.

Paritarias municipal

Cruz destacó que en 2022 al igual que Provincial lograron cerrar un acuerdo paritario del 98% y adelantó que están trabajando fuertemente con los gremios con respecto a nuevos incrementos teniendo en cuenta la inflación que azota al país, a la provincia y de la que el municipio no es ajeno”, dijo.

Feriantes, por ahora no se van

El funcionario señaló que de las 250 personas que actualmente ocupan el espacio, solo 123 están en condiciones de continuar, razón por la cual, trabajan en la búsqueda de un nuevo espacio para que puedan continuar con su labor. “Seguimos trabajando con ellos, con un planteamiento mejorador al que ya tienen ellos”.

“Por ahora van a continuar, sabemos que estamos a dos semanas de cumplir ese plazo que se les dio, existe la posibilidad que se prorrogue ese plazo, pero nosotros desde el municipio estamos trabajando internamente para la remoción de los mismos, y buscarles un lugar mucho mejor”