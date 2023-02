Se conocieron en un parque de diversiones y 14 años después dieron el sí en San Valentín

Diego y Eliana, son una de las 8 parejas que pasarán por el Registro Civil en el día de los Enamorados. Llevan 14 años juntos, tienen 2 hijos y aseguran que su amor está intacto, incluso crece día a día un poco más.

Luego de dar el sí, contaron a Somos Salta que venían hablando de hace tiempo de casarse pero la fecha se dio por casualidad. Pese a ello, reconocieron que cada San Valentín a partir de ahora, quedará grabado como un día aún más especial. “Estamos emocionados y nerviosos. Por los chicos, por nosotros, porque ya estamos afianzados, ya era hora. Ahora tenemos una reunión familiar en una casa con pileta, ahora a disfrutar”, dijeron.

Si bien ella no quiso dar mayores detalles sobre el día que se conocieron, él aseguró que fue en un parque de diversiones y que el cupido una pareja de amigos. “Había unos juegos re peligrosos, no podía quedar mal, yo hecho el hombre. Formalizamos un 12 de abril y no nos separamos más”, expresó.

Ella, por su parte, destacó que pese a los problemas, su unión es tan fuerte que necesitaban reafirmarla casándose. “Cada día hay más amor, nos damos cuenta en como nos apoyamos, como salimos adelante juntos. Esa es una de las cosas que nos llevó a decidir casarnos, atravesamos por muchas cosas”, indicó.