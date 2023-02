Valenzuela buscará renovar su banca: "La política no se hace dos meses antes de una elección"

El 14 de mayo se realizarán las elecciones provinciales para elegir autoridades a nivel provincial en donde varios diputados buscarán renovar su banca y Adrián Valenzuela no es la excepción. El actual diputado provincial por parte del oficialismo habló esta mañana con InformateSalta contando las expectativas que tiene para este año electoral.

El “Chico Malo” contó de si estaba en sus planes buscar su reelección como diputado provincial. “La mayoría está pensando en la reelección pero paralelamente el trabajo de los últimos tres o cuatro años fue el trabajo de todos los días. Muchos creen que la política es dos meses previa a una campaña o una elección pero es de todos los días y el trabajo es de todos los días".

#Si, estoy pensando en una reelección que al fin y al cabo el pueblo es soberano y decidirá si me da la posibilidad, yo creo que con eso finalizo mi etapa política y serían los últimos 4 años”.

El periodista de Radio Voz 90.1 agregó que su idea es seguir en el frente del oficialismo: “Desde un principio siempre lo he dicho, Gustavo Sáenz fue quien me abrió las puertas y la posibilidad para llegar a una elección hace prácticamente 4 años atrás y así lo he hecho en la cámara de Diputados sin desconocer lo que es la realidad y siempre le he marcado al gobernador cual era la situación, los reclamos de la gente".

Además dijo que “hay muchos que creen que diciéndole que está todo bien y que Salta es la mejor provincia le hacen bien a un gobierno y no estoy de acuerdo por eso siempre le he marcado desde mi punto de vista”.

Valenzuela contó su experiencia con las Fake news “ Es muy difícil porque hace más de 7 años atrás yo he sido víctima de una feroz campaña sucia, una de las más fuertes que ha tenido la política salteña. No es fácil para uno imagínatelo que es para la familia por eso digo miente, miente que algo quedara”.

Terminó concluyendo que “estoy completamente de desacuerdo es más lo hable con el presidente del INADI estos últimos días para ver cómo se pode regular las redes sociales pero los salteños y salteñas no son tontos, y no hay que creer todo lo que dicen en las redes sociales pero si coincido que desde diferentes sectores se platean campañas de cloacas que con eso se le miente a los salteños”.