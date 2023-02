Bettina Romero denunció en la Justicia Federal más de 130 fake news en su contra

La intendenta Bettina Romero se presentó junto a su abogado Oscar Guillen, en las oficinas de la Justicia Federal, donde radicó una denuncia por más de 130 noticias falsas en su contra con los respectivos portales de dudosa actividad. Además su representante legal acusó formalmente al locutor Armonía de ser el “Señor X”, un falso perfil que publica videos con injurias en su contra.

Desde las puertas del Ministerio dijo en diálogo con AM840: “Vine a presentar una denuncia porque justamente creemos que hay que investigar las prácticas de algunos donde se ven portales de noticias falsas, yo si analizan en los últimos tres años, he sido una víctima permanente, llevamos calculadas más de 130 noticias falsas en estos últimos años”.

Reconoció que no tomó cartas en el asunto antes porque, “una intendenta tiene que estar abocada a gestionar, a buscar soluciones para los salteños y es lo que hice, pero también hay un punto donde se tiene que tener en cuenta la dignidad, mi familia, donde Salta no se puede convertir en un vale todo, acá tenemos que volver a recuperar las formas de hacer política”.

"Siendo un año electoral nos pareció importante marcar un precedente, marcar una posición, para nosotros la verdad es siempre fundamental, no solo en nuestro trabajo sino en el día a día"

Sobre la denuncia detalló que hay muchísimos portales y “mostramos pruebas de más de 130, los que sea han creado e impulsado, acompañado con recursos, publicaciones pautadas, hay nombras, hay responsables por eso creemos que la justicia tiene que investigar”.

Si bien reconoció que puede ser juzgada por su labor como gobernante hay cuestiones personales que exceden todo como por ejemplo ataques “contra mí como mujer, una obsesión con el hecho de ser mamá de tres niños pequeños, esposa, y la discusión pasa a ser personal”.

NO MÁS CAMPAÑA SUCIA Y MENSAJES DE ODIO

Luego de tres años de un maltrato incesante hacia mi persona y mi familia, presenté una denuncia penal por coacción y amenazas, para que se investigue el uso sistemático y el financiamiento de portales y páginas con noticias falsas. — Bettina Romero (@RomeroBettina) February 23, 2023

Por su parte el abogado explicó que han pedido a la justicia que investigue los portales para establecer las identidades que hay detrás de todas esas publicaciones. “Esto responde a cobardes que no ponen sus nombres”.

Consideró que se ha pasado un límite, “tenemos el nombre de dos o tres ya de antemano, que pusimos en la denuncia, el ´Señor X´ que es una persona que sube muchos videos injuriándola, que es el señor Armonía, doy su nombre, se acabó la impunidad”, rebatió.

Finalmente la intendenta aseguró conocer que la política muchas veces hace esto, “lo he visto con mi abuelo, todas las mentiras que se dijeron, pero hay un límite. He sufrido que pongan micrófonos en mi oficina, que nos persigan, amenazas por teléfono, escuchas, tenemos que recuperar el respeto, y no todo vale para hacer política”.