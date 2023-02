La Municipalidad apuntó al Concejo por demorar un proyecto: "No es así"

Otro “cruce” entre el Concejo Deliberante y la Municipalidad de Salta tuvo lugar en las últimas horas, luego que desde el Ejecutivo capitalino apuntaron a los ediles por la demora en el tratamiento de un proyecto para una obra en la zona de San Luis, diciendo que hasta “lo cajonearon”. ¿Qué dijeron los concejales al respecto?

InformateSalta se comunicó con el edil Alberto Salim quien se refirió al tema, afirmando que la iniciativa fue analizada pero que le faltan atravesar unas instancias previas antes de darle el visto bueno a la ejecución, como también que no se archivó, todo lo contrario, habría voluntad que salga adelante.

“Hay un proyecto que es una iniciativa privada, en la zona sur-oeste, que sería una avenida costanera en el río Arenales que saldría a la circunvalación oeste”, explicó Salim quien recalcó en que avanzar con el proyecto requiere de donaciones, ver si esos terrenos corresponden al municipio y buscar la figura legal para que se pueda edificar en la zona prevista.

Dicho esto y sobre la demora del Concejo, dijo que el municipio todavía no tiene esos terrenos, que es precisa una ordenanza donde se acepten o reciban esas donaciones y luego se pueda avanzar en la aprobación de la obra. “No es que el Concejo se esté demorando o que quiera poner trabas, no puede ser automático, tiene que haber todo un trámite, primero por el municipio con otra ordenanza para desafectar esos terrenos”, explicó los pasos.

En cuanto a la postura de sus pares, dijo que hay un acuerdo de la Comisión de Obras Públicas para levantarle el pulgar, pero el problema de la demora radica en la cuestión técnica y legal. “No es así, no es que el proyecto se cajoneó, faltan etapas anteriores para llevarlo adelante, no podemos donar algo que ni siquiera es de la Municipalidad”, concluyó la aclaración Salim.