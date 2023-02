Hartos de los piquetes, comerciantes denuncian bajas ventas y reclaman soluciones

Varias son las manifestaciones de diversas organizaciones sociales que vivimos en nuestra ciudad, específicamente en el centro. Esto no solamente congestiona y perjudica la circulación vehicular, que es el reclamo más frecuente que escuchamos, sino que también es un dolor de cabeza para los comerciantes.

En este sentido, Carol Ramos, presidenta de la Cámara de Comerciantes Unidos, habló con InformateSalta y contó que el comerciante viene con un año muy duro, “porque el día que no trabajamos, no ganamos y hasta ahora sentimos que los funcionarios no toman conciencia de eso”.

“Sentimos que nos sacan días con tantos feriados, pero sobre todo piquetes y cortes de calle. Necesitamos que los organismos funcionen como debería ser, que el Ministerio de Seguridad garantice el libre tránsito tanto vehicular como peatonal”, sostuvo.

Explicó que la semana pasada hubo un día entero en el que nadie pudo circular, lo que significó un día entero de pérdidas para los comercios. En este sentido reflexionó sobre la situación económica que atraviesa el país y contó que, así como todo sube, el monotributo se pagaba $20.000 en diciembre y se pagó $38.000 en enero.

“A los empleados tenemos que pagarle sí o sí. Los que perdemos siempre somos los comerciantes independientes”, afirmó.

“Nosotros tenemos que pedir una audiencia y hablar con el Ministro de Seguridad. Me parece más una formalidad institucional. Es un desgaste, porque ellos saben bien lo que tiene que hacer. Están permitiendo actos inconstitucionales, pero vamos a pedir la audiencia”, apuntó.

“Es la forma de proceder que tiene que tener una Cámara, pero también deberíamos accionar por daños y perjuicios lucro cesantes, porque nadie se encarga de decir que nos van a resarcir, porque nos están perjudicando con la inacción”, dijo.

Ramos añadió que son muchos comerciantes que están atravesando por esto y los que se van a unir para pedir la audiencia. “Espero que el Ministro de Seguridad accione, que no permita más piquetes, porque están avisando con anticipación y pueden prevenirlo”, sostuvo.

“¿Qué clase de país, qué clase de provincia y de ciudad tenemos? Hace falta que alguien mantenga el orden”, puntualizó y destacó el trabajo de la Municipalidad de Salta y su plan de reordenamiento del centro salteño y de los manteros y ambulantes.