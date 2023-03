"Es lamentable que jóvenes sigan perdiendo la vida por manejar alcoholizados"

Una de las cosas que más preocupa en Salta es sin lugar a dudas la cantidad de siniestros viales que se dan a diario, sobre todo durante los fines de semana. Parece que, a pesar de la cantidad de esfuerzos puestos en esta materia, hay quienes todavía no entienden el mensaje.

Se conoció que durante el último fin de semana ingresaron 36 pacientes al Servicio de Emergencias del hospital San Bernardo a causa de siniestros viales. De estos, 21 iban en motocicleta, 10 eran transeúntes, 3 ciclistas y 2 automovilistas.

Al respecto, dialogamos desde InformateSalta con Sonia Méndez, miembro de PAVICEI (Padres víctimas de conductores ebrios e irresponsables al volante), y lamentó todo lo que sigue sucediendo.

“Es muy triste que siga pasando esto a pesar de que rija la ley de tolerancia 0 y que haya muchos controles en diferentes puntos. Lamentablemente siguen perdiendo la vida jóvenes, y es falta de tomar consciencia porque no puede ser que sigan saliendo alcoholizados o sin elementos de protección”, reflexionó.

“La gente no toma recaudos. Tenemos lluvia de pedidos de estrellas amarillas, no sabes que hacer. Ya nos quedamos sin pintura así que estoy pidiendo que me esperen porque todo lo hacemos a pulmón”, añadió.

Por último, dijo que “quizás la solución sea poner multas más caras que les haga doler el bolsillo, pero es lamentable”, y agregó que quizás sea necesario hacer campañas de impacto, “porque si uno les dice que respeten las señales de tránsito, no hacen caso”.