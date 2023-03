A un mes de ser internada, Camila Spears salió de terapia intensiva

La familia de Camila Spears está viviendo un momento de alegría en medio de tanta tristeza. La humorista salteña salió de terapia intensiva y fue traslada a la Sala de Mujeres, donde continuará con su tratamiento.

“Es una alegría enorme decir que a mi hermana la han sacado de terapia intensiva y está en la Sala de Mujeres. Ayer se cumplió un mes de esta agonía, de este dolor que nos cambió la vida por completo y seguimos acompañando en oración, seguimos creyendo que todo el amor, las oraciones, todo lo que emanan para mi hermana, llega”, dijo Jorgelina Mazza, su hermana.

La mujer no pudo ocultar la emoción al ver que Camila evoluciona lento, pero favorablemente, luego del confuso episodio de violencia que derivó en la detención de Luis Martínez, su novio. “Ayer cuando la bajaban de terapia intensiva, me temblaban las piernas, no sentía el cuerpo, se me caían las lágrimas porque fue mucho el dolor y la agonía de verla en los momentos más duros, entubada, con sus ojitos cerrados”, expresó.

En este sentido, detalló que continúa afiebrada y con una infección, pero afortunadamente se encontró la bacteria que la está causando y ya se está tratando. “Sigue con las rehabilitaciones y todo lo que conlleva todavía un largo proceso, que vamos a seguir haciendo con ella en el hospital. Ella aún todavía no reconoce, esto es un proceso que va llevar su tiempo, pero sé que día a día vamos a ir ayudándola a que ella pueda volver de vuelta a todo”, manifestó.

Por otro lado, dejó los datos de una caja de ahorro para que las personas que quieran colaborar con los gastos de su recuperación, puedan hacerlo. Además, adelantó que se realizará el festival “A darlo todo, por Cami y más”, que se va a realizar el jueves 23 de marzo, desde las 22.

“Estamos trabajando mucho por el evento que se va a realizar y donde tenemos muchos artistas que nos están acompañando, muy agradecida a ellos, por ellos vamos a poder llegar a hacer esto, a toda la gente que se va sumando. Se va a realizar en Jekill el boliche que le abrió las puertas a mi hermana cuando ella empezó y los dueños del lugar nos abren incondicionalmente y lo disponen para que hagamos este encuentro por Cami”, indicó.