El diputado Lucas Godoy no descarta una candidatura a gobernador

De cara a las elecciones del próximo 14 de mayo, el diputado Lucas Godoy aseguró que se siente preparado y reúne las características de un candidato a gobernador. Además, manifestó que la inflación es el principal problema que tiene el Gobierno de la Nación y que se debe trabajar para revertirlo.

“Hay un sector de la sociedad al que no se le está hablando. Todos los frentes que se han conformado en Salta tienen una visión de derecha o de centro derecha y me parece que no está todo lo que hay en la sociedad, creo que hay que buscar una visión progresista”, dijo Lucas Godoy en FM Capital.

El legislador dejó entrever que le gustaría ser candidato, sin embargo no quiso apresurarse y dijo que “no hay que poner el carro delante de los caballos, si se puede armar ese frente hay varias personas que tendrán ganas de encabezar una formula. Primero va a ser el armado y después va a ser la postulación de candidatos o candidatas”.

Godoy sí fue contundente al afirmar que quiere formar parte de un proyecto político con una visión progresista. "He visto que todas las alianzas que se han conformado son conservadoras, de derechas, y ese no es el espacio donde queremos estar”.

Sobre la persona que podría encabezar la candidatura a gobernador dijo que “hay muchos que están preparados y yo también. Entiendo que esto se trata de un trabajo en equipo”.