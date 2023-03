Para la Justicia, el caso de Jimena Salas está "cerca de la verdad"

Es un hecho que durante este año la causa por la muerte de Jimena Salas seguirá siendo noticia, con las novedades en torno al caso, de los hermanos Saavedra y su detención, y el proceder de la Justicia la cual espera poder llegar a la verdad de este crimen ocurrido hace 6 años.

Así lo dijo la jueza de Garantías nº 1 de Salta, Ada Guillermina Zunino, en diálogo con el programa 'Foja Cero' de Multivisión Federal donde primeramente habló de los cotejos genéticos entre el ADN de Salas y de los hermanos detenidos, señalados como sospechosos. A esto enumeró que 70 muestras tomó el CIF de la escena del crimen, del vestido de las hijas, del pelo, de la manchas de sangre, tras la herida que Salas infirió a su agresor.

“Había mucho ADN de esa persona”, dijo la jueza quien agregó que “el ADN del señor Saavedra coincide en 13 muestras, levantadas el 27 de enero del 2017, resguardadas debidamente y mandadas a cada banco genético de las provincias”, sumó la jueza, esto en referencia a los planteos hecho por la querella de los hermanos.

En este punto dijo que las primeras pruebas fueron realizadas en el CIF, con el visto bueno de peritos de la familia Salas, y que el abogado Marcelo Arancibia, defensa de los Saavedra, adujo que pudo existir un error en el levantamiento de muestras, por lo que pidió una contraprueba. “Se le negó a Arancibia esa posibilidad, hoy está apelado, hubo una audiencia donde el doctor Barrionuevo manifestó que lo resolverá en estos días, a ver si existe la posibilidad de una contraprueba para arrojar certidumbre”, comentó sobre lo que vendría en la causa.

Con todo esto, la doctora Zunino no dejó de reconocer lo complejo del caso. “No es una causa fácil, tiene una gran trascendencia pública, la gente merece la verdad, tratamos de buscar siempre quién era el autor y no descansamos en eso”, apuntó la jueza para concluir no sin antes dar una apreciación de su parte: “Yo creo que estamos cerca de la verdad, hay muchos testimonios, una prueba pericial de ADN con su peso y que es objetiva”.

“El señor ‘Chino’ Saavedra no tiene antecedentes, pero sus hermanos tienen cuantiosos antecedentes”