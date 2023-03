Contundente reclamo contra Gasnor: “huelga de hambre” por falta de respuestas

Los reclamos en GASNOR no dejan de ser noticia, no solo por parte de los usuarios, sino ahora también reclaman los instaladores de gas. Cecilia Gamez, ingeniera civil, puso sobre la mesa estos problemas, contó lo que padecen hace años y confirmó que hará huelga de hambre de no tener respuestas.

Contó que tiene 22 obras pendientes que demoran en procesarse entre 6 meses y nadie da respuesta. Es por esto que hoy presentará una nota en el Ente Regulador de Servicios Públicos: “nos dirigimos a Uds. a efectos de formular un reclamo sobre las demoras en la gestión que debe realizarse para la obtención del servicio de gas natural, desde el pedido de factibilidad hasta que se le coloca el medidor al cliente”, empieza la nota.

En diálogo con InformateSalta, contó que, si alguien necesita la conexión de gas natural, hay que armarse de paciencia y comprar garrafas hasta que se resuelva el tema. Este problema es en todo el ámbito de toda la provincia de Salta.

“Hace más de 20 años trabajo con GASNOR, ahora el servicio ha ido empeorando, es una empresa privada que fue pasando de mano y hoy está a cargo de Naturgy, que tampoco hace nada”, dijo.

“Hemos notado que hay poca cantidad de empleados, la gente renuncia y no las reemplazan. No conocemos en profundidad el tema, pero desde afuera vemos que se está reduciendo el personal y no se invierte”, añadió.

Dijo que lo único que queda es que el Ente haga una auditoría, pero también perciben "que está bien acomodado con GASNOR, porque las veces que va el cliente a hacer una presentación, hay una abogada que los desalienta para hacer el reclamo”.





“Estamos atados de pies y manos, llevamos muchos años soportando esta situación. No estoy pidiendo un favor ni un beneficio, estoy pidiendo poder trabajar”

Añadió que va a presentar la nota en el Ente para ver si realmente hay una predisposición para buscar una solución, o simplemente se la reciben. Por otra parte, a las 12 tiene pactada una reunión con uno de los jefes de GASNOR, que no tiene poder de decisión general, y añadió que si es necesario, irá a Tucumán a hablar con alguno de los jefes de mayor jerarquía.

Confirmó que, de agotar todas estas instancias y no tener respuesta, hará huelga de hambre en la puerta de las oficinas para pedir una solución inmediata.

“Voy a exigir que se revean algunas pautas y la concesión de esa empresa para que no sea tan complejo trabajar y para la gente acceder a un servicio público, que es un derecho”, finalizó.

Nuevo gerente general pero nada cambió

Ariel Sánchez es el nuevo gerente general de Gasnor desde febrero pasado. Esta decisión forma parte de una serie de cambios organizativos en el ámbito de redes Argentina del grupo Naturgy. Desde su llegada el servicio no sólo no ha mejorado, sino por el contrario, se acusan despidos encubiertos y el pésimo servicio es una constante.

Gasnor es parte del grupo Naturgy y es una de las nueve distribuidoras de gas por redes de Argentina. Su área licenciada comprende las provincias de Tucumán, Salta, Jujuy y Santiago del Estero que deben padecer a esta empresa de oídos sordos y pésimas respuestas a cada pedido. Actualmente distribuye energía a más de 575.000 clientes residenciales e industriales, en un área de 370.000 km2 y una extensión de 12.000 km de redes.