Femicidio: la familia de Alejandra pide una casa, teme volver a su domicilio

La muerte de Lorena Alejandra enluta a Salta desde el viernes a la noche. La mujer de 24 años fue hallada sin vida en el Vertedero San Javier, con evidentes signos de violencia y sin ropa en la parte inferior.

Ayer, Daniel, su papá, en diálogo con MediaNoche, programa emitido por El10TV, contó que en el velorio, el jefe de Alejandra se acercó y les entregó las grabaciones de las cámaras de seguridad, donde se ve con claridad que ella se retira con su novio. Sobre esto no puede brindar más detalles porque la justicia investiga.

Contó también que él fue la última persona con quien se comunicó. “Yo le estaba mandando mensajes, me había dicho que ya había bajado del colectivo y yo me dormí. Cuando me desperté, fui a verla y no estaba”, relató.

En la oportunidad agregó que su esposa, la mamá de Alejandra, y sus hijos, tiene mucho miedo de volver a la casa donde estaban. “Es tierra de nadie donde vivimos, con chapas, cartones, plásticos, está todo tirado, pensamos que íbamos a estar bien ahí, pero pasó esto ahora y nos invade el miedo”, dijo.

“Le pido a la justicia que investigue bien, que hagan justicia por mi hija”

“No era adicta, era una mujer trabajadora, dejaron a una nena de 3 años sin mamá. Ella se despertaba temprano para ir a trabajar, volvía a casa la siesta para comer algo, regresaba al trabajo y ya cerraba como a las 10 de la noche”, sostuvo.

“Estamos mal, tenemos miedo y los chicos no quieren volver a la casa ni ir a la escuela. Pedimos por favor que nos den una vivienda linda para que ellos puedan vivir tranquilos”, finalizó.