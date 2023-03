Nación manda 1400 agentes federales a Rosario para controlar los barrios

Mediante un mensaje grabado, el presidente Alberto Fernández anunció medidas destinadas a combatir el narcotráfico en Rosario, Santa Fe, tras la escalada de violencia que se produjo en esa zona en estos últimos días y ante la fuerte trascendencia que ocasionó la balacera contra el supermercado del suegro de Lionel Messi.

Como indica el diario La Nación, este martes al mediodía el mandatario confirmó que enviará un refuerzo de agentes federales para desplegar en la ciudad un total de 1400 oficiales, que mañana el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, estará allí y que el Ejército colaborará en la construcción de barrios.

"La lucha contra el crimen organizado, a pesar de los esfuerzos realizados, no ha alcanzado los resultados que esperábamos”, admitió el Presidente. Remarcó, no obstante, que “el crimen organizado no se desarrolla de un día para otro” y que para expandirse requiere tiempo para tomar territorios, reclutar sicarios, y cooptar voluntades en las Fuerzas de Seguridad, en la Justicia y también en la política. “Eso es lo que les garantiza su desarrollo, expansión y fundamentalmente su impunidad”, comentó.

“Los hechos y las imágenes de los últimos días dan cuenta de hasta dónde son capaces de llegar con sus ilícitos propósitos. Entiendo que Rosario nos necesita”

Después, el Presidente pasó a anunciar las medidas aceleradas desde el Ejecutivo nacional para desarticular las organizaciones criminales y fortalecer la convivencia social y la seguridad democrática. “En primer término, he dispuesto el refuerzo de las fuerzas federales hasta alcanzar en esta etapa los 1400 efectivos disponibles para la ciudad de Rosario. El ministro Aníbal Fernández estará mañana en la ciudad poniendo en operaciones este refuerzo”, introdujo.

“En segundo lugar, he decidido que el Ejército Argentino, a través de su Compañía de Ingenieros, participe en la urbanización de barrios populares, acelerando tareas pendientes de ejecución”, siguió Fernández, quien enfatizó en que los oficiales actuaron “de modo ejemplar” durante la pandemia y en los incendios, y señaló que lo harán ahora “con la misma honestidad, destreza y convicción, en socorro de una ciudadanía que los necesita”. Comentó, también, que estas tareas están contempladas en la Ley de Defensa Nacional.