Según Salud, el video del pésimo estado de las ambulancias en Embarcación fue "un teleteatro"

Días atrás, se viralizó un video grabado por un enfermero de Embarcación donde muestra como con un guante ata la puerta de la ambulancia porque se encontraba rota para poder seguir camino. Además enseña en la misma imagen el estado de las cubiertas de la unidad de traslado.

Ante esta situación, y otros reclamos desde el Hospital de Embarcación, el Ministro de Salud, Federico Mangione llegó hasta el nosocomio en busca de dar respuestas a la comunidad e interiorizarse de las distintas problemáticas.

"El video que saca el chofer de la ambulancia es malicioso, se había roto en pleno camino la ambulancia, como pasa con cualquier vehículo, se pinchó una rueda como pasa con cualquier vehículo, estamos reparando los vehículos constantemente, tuvo que atar con guantes para que no entre tierra, pero si uno ve el video que circula en todos lados, es un teleteatro lo que está. Eso no hace bien. Más en época de campaña. Esto no es de ahora es de tiempo atrás, los famosos golpea pechos".

En cuanto al parque automotor, Mangione dijo " En este gobierno se han puesto 79 ambulancias nuevas, tenemos un parque automotor de 400 vehículos, del cual la mitad no sirve. Hay vehículos que tienen 10 o 1 2 años y lo estamos recuperando y ponerlo dentro del parque automotor, eso lleva su tiempo y lo vamos a hacer".

Por su parte, desde la Gerencia de la Administración San Roque, Patricia Wilde, señaló que es responsabilidad de los choferes dar a conocer la situación. "Ellos son los que se suben a la ambulancia, son ellos los que tienen según el reglamento 233 tienen un protocolo, ante cualquier anormalidad o falla deben informar al responsable del área, al gerente general o gerencia administrativa, tomó conocimiento, procedemos a iniciar el proceso de compra o contratación o reparación".

La Gerente anticipó que espera el peritaje que solicitó al responsable de Higiene y Seguridad sobre el estado de la Ambulancia ya que no recibió anteriormente ningún pedido. "No tenemos otra forma de saber si ellos no son los que nos informan. No es necesario que se estén desperdiciando recursos cuando después no quieren ponerle gazas a la gente".

Por último, dijo que de las 4 ruedas compradas a la ambulancia de Dragones, cuando se la auditó solo tenía colocada una. "Hoy todo es materia de investigación", concluyó.