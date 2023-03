Posadas explicó que el PRO nacional lo convocó a sumarse a JXC y destacó a Gerardo Morales

El dirigente político Matías Posadas dialogó con CNNSalta-94.7 dónde comentó que escuchó con atención al gobernador de Jujuy y presidente de la UCR, Gerardo Morales, ", uno ha visto lo que ha realizado en Jujuy. Para nosotros es un proyecto y un dirigente que inspira lo que queremos para Salta y Argentina, hay dirigentes que han demostrado que tienen capacidad de gestión".

"Juntos por el Cambio en Salta se ha logrado conformar, lo hemos conformado el radicalismo junto al Frente Plural. El Pro comunicó después que han definido presentar candidatos propios, es una decisión legítima de sus autoridades", explicó consultado sobre la situación local del frente.

Posadas continuó por esta línea y comentó: "Nosotros estamos concentrados en trabajar en las propuestas que hay que llevar a cada uno de los salteños. Es mucho lo que hay que trabajar y poco el tiempo que hay para las próximas elecciones".

"La verdad que no hay ningún barrio, ningún vecino que este preocupado o pensando realmente como va a ser el cierre de los frentes, están esperando que la dirigencia política solucione sus problemas", criticó para luego agregar: "Las discusiones son normales, legitimas, no me sorprenden estas cuestiones porque pasan siempre pero hay que concentrarse en las elecciones y la oferta electoral".

Posadas sostuvo que no participó directamente de negociaciones con el PRO, "sé que se ha hablado mucho en Buenos Aires y había una altísima voluntad de la dirigencia nacional, tanto del PRO como del radicalismo y entiendo que no fue posible por una mirada más local del PRO en Salta que esta en un proceso de reacomodamiento, de definición de liderazgos".

"Yo inicie conversaciones, me contactaron desde el PRO a nivel nacional tuve varias conversaciones en Buenos Aires, me reuní con Larreta. Estoy convencido que Juntos por el Cambio es la esperanza de muchos argentinos, después cada provincia tiene sus particularidades".

No descartó que se puedan superar las diferencias, "siempre hay chances, nosotros siempre hemos trabajado y tenido la idea de que Juntos por el Cambio pueda participar y el PRO es uno de los principales partidos dentro de Juntos por el Cambio a nivel nacional por eso creo que es positivo que pueda también ser parte en la provincia de Salta de un frente que está conformado, ha crecido con mucha fuerza y que vamos a trabajar para poder aportar al país".

"Lo central es que pueda haber un trabajo en Juntos por el Cambio que supera la cuestión del cierre de listas. Nanni a la gobernación, en eso hay un consenso y el resto de las candidaturas las vamos a terminar de definir. El fortalecer el espacio requiere que no se pongan por delante las candidaturas", finalizó.