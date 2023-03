Juicio contra los Castedo: "Hay gato encerrado, no me voy a quedar tranquila hasta que no haya juicio"

Elida Ledesma, es la madre de Liliana Ledesma productora asesinada en 2006 hecho por el cual están acusados Delfín Reynaldo (52) y Raúl Amadeo 'Hula' Castedo de 38 años como quienes la habrían mandado a matar por las denuncias que la mujer hacía sobre narcotráfico y que impedían hacer su trabajo normalmente por los caminos vecinales, los cuales eran cerrados arbitrariamente.

En las últimas horas, y a poco de iniciar la Audiencia debate contra los Castedo, se suspendió el proceso tras el pedido de la defensa Técnica de los acusados de que estos estén presentes en la sala durante la Audiencia.

"Me llamó la fiscal Carreras mas o menos a la 1 de la tarde, yo estaba en Salvador Mazza, me llamó para avisarme de que no vamos el Lunes porque se suspendió el Juicio, dicen que apelaron de la parte contrario, el abogado Morales de Salta, sinvergüenza, por eso se suspendió el Juicio".

Atenta a lo que buscan los Castedo y sus abogados que es la presencialidad en la Audiencia dijo "Ellos quieren estar presente. Me daría vergüenza de todo lo que le hicieron a mi hija, de estar presente, preferible estar lejos y no estar presente, pero ellos quieren estar presente, eso piden sus abogados. Cuestionó, parece que Laurenci quiere que se escapen, no sé que quiere el Juez" dijo en diálogo con Héctor Alí, del programa Las Barbas en Remojo, por FM Pacífico.

Enojada, y sin entender los manejos que hay en el caso contó "Ayer a la tarde me vinieron a dejar de la policía una citación para mi hijo, el menor, para el día 23, nosotros estábamos citados para el 20 y mi hijo para el 21, y resulta que vienen y me dejan una para el 23 y le digo, no sabe que el Juicio se suspendió, parece que quieren cansarnos pero no lo van a lograr, no me voy a quedar tranquila hasta que haya juicio".

Temor desde la Justicia

Elida cansada de las 8 suspensiones que tiene con esta el juicio por la muerte de su hija Liliana Ledesma, dijo "Yo se lo dije a nuestra abogada, le dije, no sé si acá hay gato encerrado o qué quiere Laurenci, o él está cobrando, porque se espera cualquier cosa".

Aseguró que la Fiscal Carreras, pensó en la peligrosidad de traer a los acusados hasta los tribunales de Orán "La fiscal dice ¿cómo los van a traer? si acá no hay seguridad y están a un paso de Bolivia".