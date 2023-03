La incansable lucha de una mamá para que la obra social cumpla con la cobertura para su hijo

En diálogo con InformateSalta Trinidad contó la lucha que sigue contra una obra social salteña que no reconoce el tratamiento de su hijo con discapacidad. Bauti, mañana cumple 3 años, y el mejor regaló que podría recibir es que OSPRERA reconozca su tratamiento para poder continuarlo.

Cuando comenzó los tratamientos, hace dos años, recibía estimulación temprana, fisioterapia, kinesiología, fonoaudiología y musicoterapia. Esta última le gustaba mucho al pequeño, pero por cuestiones económicas debió abandonarlo.

"Es el único lugar que encontramos abierto en pandemia. Cuando presenté los papeles en la obra social, me dijeron que ellos no eran prestadores de la obra social y que debía buscar un centro de la obra social. Yo les decía que por ley me tienen que recibir igual, porque es un derecho de mi hijo sean o no prestadores".

Oficinas de OSPRERA en Urquiza 1585

Muy afligida por la situación que le toca atravesar, Trinidad comentó: "Me hicieron que acepte lo que me imponían, hablé con un abogado y en febrero del año pasado iniciamos el amparo. La obra social aprobó esto, pero como Centro Médico no como poli consultorios, pretenden pagar todo a una sola persona y que esta lo divida".

Lógicamente esto resulta imposible, por lo que desde hace un año la mujer va todos los días a esperar una solución en el edificio de la obra social. Finalmente, un día el abogado de la institución de salud decidió responder su llamado y le aconsejó que hiciera una nota explicando que debían registrar el lugar como poli consultorios y no como un centro médico .

"Hoy me dijeron que pasó a prestaciones, me dijeron que tengo que ir mañana a ver si ya salió", finalizó esperanzada de que su hijo pueda continuar sin problemas el tratamiento.