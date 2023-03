Triple femicidio en Zárate: el duro testimonio del padre del detenido

El padre de Juan José Cruza, el hombre que fue detenido en la ciudad de Zárate por el triple femicidio a su expareja y sus dos hijas, aseguró que su hijo se encontraba "re falopeado" cuando lo detuvieron y que ayudó para que la Policía lo aprehenda.

El progenitor de Cruza aseguró que desconoce si su hijo fue el autor del triple femicidio: "No sé qué decirte. No me contó nada a mí. Yo hice pasar a la Policía para que lo detengan, pero no sé si tiene que ver o no". En diálogo con La Nación+, agregó cómo se encontraba el victimario cuando lo detuvieron. "Yo no les dije que fue, solo que entren y que lo buscaran, él estaba re falopeado, que querés que te diga", manifestó.

En tanto, el padre afirmó que su hijo "había estado preso por robo" durante "cuatro años y pico". También agregó que estaba con "captura hace un mes y pico".

Luego, respondió que no ve como una posibilidad que su hijo haya realizado el triple femicidio y que en este sentido, Cruza le aseguró que "no había hecho nada".

"Yo estoy entre los dos lados. Por un lado, tengo a mi nieta y por el otro a mi hijo, estoy entre la espada y la pared", concluyó el padre sobre la delicada situación que atraviesa por las víctimas de este caso y la situación judicial de su hijo. /C5N