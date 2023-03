"¡A dónde nos mandarán!", el desconcierto de la gente tras el cierre de ANSES en zona norte

Desconcierto fue lo que causó en la sociedad salteña la novedad que se cerró la sede de ANSES que funcionaba en zona norte, más precisamente en barrio El Huaico, medida tomada por el interventor de la Administración Nacional de la Seguridad Social, Gustavo Magnaghi, previéndose la eventual apertura de otra sucursal en la esquina de las calles Catamarca y Zabala.

No obstante, el desasosiego, la preocupación y la zozobra se apoderaron de los usuarios quienes encontraban en esas dependencias una buena atención, mucho más veloz a la que reciben en la oficina céntrica del organismo –si es que la pueden recibir-, considerando asimismo que esto es un retroceso pensando en toda la gente que vive en esa área de la Capital.

Así lo dijeron los usuarios que hablaron con Somos Salta, donde no ocultaban su perplejidad al toparse con la novedad del cierre. “Dicen que es el último día que atienden aquí, después no sé a dónde irán a atender”, aseveraba una mujer tras conocer la noticia y quien llegaba para hacer sus diligencias, consiguiendo que la atiendan. “Me salvé”, le ponía una cuota de humor.

Sin embargo, subrayó su pena ante el cierre. “¡Ay este Anses!, en todos lados necesita la gente que la atiendan, ahora dicen que cierran, ¡no sé a dónde nos mandarán!”, dijo la mujer. Similares fueron las declaraciones de otro usuaria, también sorprendida.

“No sabía que iba a cerrar, es una lástima, son oficinas que se necesitan, uno va al centro y es un amontonamiento, no se puede estar”, reclamó sobre lo que pasa en las oficias de calle Jujuy. “Yo vivo en el centro, me gusta aquí porque no hay tanta gente y no se espera tanto”, ejemplifico la ventaja que tenían.

“Que sean concientes que la gente necesita estas oficinas”

Una tercera usuaria también hacía su descargo ante la novedad del cierre. “La zona norte la necesita, aquí vive mucha gente, yo vengo por un préstamo pero otra gente viene por otra cosa, la atención es muy buena”, puntualizó quien sumó que “nadie está de acuerdo” con la medida tomada.