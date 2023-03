Para Urtubey, la gente se hartó de los gobiernos "que sistemáticamente le joden la vida"

El ex gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, estuvo compartiendo una conversación con el medio El Cronista donde analizó la realidad del país, encaminado hacia las elecciones de agosto y octubre, enfatizando en la necesidad de superar las divisiones con propuestas superadoras, considerando que los dos principales modelos políticos en puja están agotados.

Primeramente habló sobre el espacio “Hagamos un País” que están encarando con distintos referentes y políticos, definiéndolo como un lugar para quienes “creen que nuestro país tiene futuro y que no necesariamente tienen que quedarse en la postración de elegir entre dos modelos que han fracasado".

"Este espacio busca una agenda distinta, donde la prioridad no esté en la discusión política sino en cómo apuntalamos el desarrollo productivo de la Argentina, como generamos condiciones para que el salario recupere su poder adquisitivo”.

Es aquí cuando se permitió miradas severas respecto a los modelos en puja en el país, que ya están combatiendo entre ellos de cara a los comicios. “¿Qué ofrecen Juntos por el Cambio o también Javier Milei? Lo único que tienen para ofrecer es ajuste. Plantean la necesidad del ajuste como política pública. El Gobierno no lo dice pero lo ejecuta a través del 100% de inflación, están ajustando a la gente. Nosotros creemos que Argentina tiene que crecer para ordenarse, no ajustar para crecer. La gente ya no da más”, fue su análisis.

Sobre el espacio que están encarando y consultado sobre una eventual fórmula con el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, dijo que no pretenden discutir sobre poder, sino una agenda de prioridades, dejando las decisiones para las PASO: En cuanto a su posible participación en los comicios, dijo que podría ser precandidato a Presidente: “Tengo voluntad pero no desde la lógica de poder per sé. Para construir esa nueva agenda tenemos que poner el cuerpo. No se arregla con políticos discutiendo cargos, sino discutiendo propuestas, un modelo de país distinto”.

Dicho esto reiteró que la gente “se hartó de los gobiernos que sistemáticamente le joden la vida a la gente. Gran parte de los trabajadores, aún registrados, se rompen el lomo trabajando y no llegan a superar la línea de la pobreza. Es una Argentina en donde la gente va a buscar un cambio profundo, no maquillaje, no alternancia de poder”, aseveró al medio económico.

“La gente no confía en este gobierno ni en el anterior, está claro”